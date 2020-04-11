7 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом зафіксовано на Черкащині, одна людина померла, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Роман Боднар.
За минулу добу обласний лабораторний центр МОЗ дослідив ще 107 зразків. 7 виявилися позитивними на COVID-2019: м. Кам‘янка - 6, з яких двоє дітей, Черкаський район - 1. Усі - контактні особи інфіковані, перебувають на амбулаторному лікуванні, форма захворювання легка.
Отже, на сьогодні в області зафіксували 93 випадки інфікування коронавірусом:
Черкаси - 20
Черкаський район - 2
Кам'янка - 37
Умань - 12
м. Сміла - 3
Смілянський район - 2
Шполянський район - 4
Городищенський - 6
Маньківський район - 4
Лисянка - 2
Канів - 1.
Глава ОДА окремо зазначив, що в області зафіксовано летальний випадок від коронавірусу COVID-19.
"На жаль, 73-річний пацієнт Черкаської інфекційної лікарні, в якого виявили COVID-2019, помер. Чоловік проживав в обласному центрі, мав складну супутню кардіологічну патологію. До лікарні його госпіталізували 6 квітня, перебував у тяжкому стані. Висловлюємо співчуття рідним!" - написав він.
"Попереду святкові дні. Залишайтеся вдома! Самоізоляція, мінімізація контактів - наш найдієвіший захист!" - додав Боднар.