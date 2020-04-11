7 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом зафіксовано на Черкащині, одна людина померла, - ОДА

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У Черкаській області діагностовано 93 випадки інфікування коронавірусом COVID-19, одна людина померла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Роман Боднар.

За минулу добу обласний лабораторний центр МОЗ дослідив ще 107 зразків. 7 виявилися позитивними на COVID-2019: м. Кам‘янка - 6, з яких двоє дітей, Черкаський район - 1. Усі - контактні особи інфіковані, перебувають на амбулаторному лікуванні, форма захворювання легка.

Отже, на сьогодні в області зафіксували 93 випадки інфікування коронавірусом:

Черкаси - 20

Черкаський район - 2

Кам'янка - 37

Умань - 12

м. Сміла - 3

Смілянський район - 2

Шполянський район - 4

Городищенський - 6

Маньківський район - 4

Лисянка - 2

Канів - 1.

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Глава ОДА окремо зазначив, що в області зафіксовано летальний випадок від коронавірусу COVID-19.

"На жаль, 73-річний пацієнт Черкаської інфекційної лікарні, в якого виявили COVID-2019, помер. Чоловік проживав в обласному центрі, мав складну супутню кардіологічну патологію. До лікарні його госпіталізували 6 квітня, перебував у тяжкому стані. Висловлюємо співчуття рідним!" - написав він.

"Попереду святкові дні. Залишайтеся вдома! Самоізоляція, мінімізація контактів - наш найдієвіший захист!" - додав Боднар.