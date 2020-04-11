Росія не припиняє обстрілів, а Зеленський продовжує відводити війська - це гра в інтересах Путіна, - Фріз

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Заява Зеленського про продовження розведення військ на Донбасі і начебто зменшення інтенсивності обстрілів після початку розведення – це гра в інтересах Путіна.

Про це написала народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Заява Володимира Зеленського щодо продовження розведення військ співпала із заявою МЗС Росії, в якій Москва закликала до подальшого виконання Україною де-факто російських вимог щодо Донбасу. Таким чином, сьогодні Офіс Зеленського навіть не намагається приховати, чиї команди формують політику нашої країни.

За словами Зеленського, розведення сил і засобів допомогло зменшити кількість обстрілів у зоні ООС. Але це нахабна брехня, адже не минає і доби, щоб внаслідок російських обстрілів не загинув, або не був поранений український військовослужбовець. Обстріли продовжуються, а значить стратегія Зеленського була і є хибною, й необхідно повертатися до міжнародного впливу на Росію", – зазначила вона.

Фріз зазначила, що Зеленський або не розуміє ситуацію на фронті, або не отримує достовірних даних.

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"Не виключено, що Зеленського обмежили, або він самообмежився в отриманні об’єктивної та достовірної інформації про ситуацію на фронті. Маю підкреслити, що з таких обмежень починається втрата влади, адже президент втрачає розуміння ситуації в державі та стає маріонеткою в чужих руках. Так само було з Януковичем, який до грудня 2013 року вважав, що користується підтримкою населення", – додала Фріз.

Народний депутат наголосила, що Росія не робить кроків до припинення вогню, а Зеленський продовжує відводити війська. "Будь-які переговори або домовленості мають починатися лише після виконання попередніх угод. Це тест на спроможність дотримуватися угод. Росія не здатна виконувати домовленості від часів, про які наголошував ще Бісмарк. Перший пункт Мінських домовленостей передбачає припинення вогню. На дотриманні саме безпекового фактору Мінську наполягають усі сторони Нормандського процесу. Тому виглядає логічним й елементарним, аби особа, що посідає посаду очільника України, вимагала від Росії припинення вогню згідно з першим пунктом Мінських домовленостей, не забігаючи в кінець цього списку", – зазначила Фріз.

"Але Зеленський вважає, що треба "просто перестати стріляти", і одноосібно відводить війська, втрачає українські території, захисників, які віддають своє життя. Треба перестати стріляти, але не нам!" – підкреслила політик.

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Також вона нагадала, що Офіс президента постійно робить кроки, які потрібні Росії для підтвердження тези про громадянський конфлікт в Україні, і уникає теми Криму. "Офіс президента робить усе, що лежить в площині інтересів Росії. Ми вже не чуємо жодного слова про Крим. ОПУ не вимагає посилення санкцій проти агресора. Ми взагалі не чуємо з Банкової жодної згадки про агресора", – наголосила Фріз.

"Розведення військ має сенс, коли відсутній вплив на обидві сторони конфлікту. Втім, ЗСУ зараз майже не відповідають на обстріли з ОРДЛО, а окуповані території перебувають під повним контролем та управлінням Кремля. Тому припинення вогню – це виключно питання ініціативи агресора, на якого слід тиснути, а не виконувати його забаганки", – переконана Ірина Фріз.

"Не варто розраховувати на те, що політичне шоу та замовні переслідування дозволять відвернути увагу українців від здачі інтересів нашої країни", – додала Фріз.