У ЗСУ недостатньо індивідуальних засобів захисту для забезпечення особового складу, - глава Міноборони Таран

2035

У військовослужбовців і військових медиків Збройних сил України недостатньо захисних засобів для забезпечення всього особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ТСН.Тиждень", опублікованому на сайті Міноборони, заявив міністр оборони України Андрій Таран.

Відповідаючи на питання, чи вистачає захисних засобів для військовослужбовців та військових медиків, міністр сказав: "Відверто кажучи, ні. Не вистачає. Для того, щоб всіх забезпечити індивідуальними засобами у необхідній кількості, не вистачає. Але ми ведемо роботу, і дуже вдячні керівництву держави, яке виділяло від самого початку, від першого літака, який прилетів з Китаю (з допомогою), нам було виділено значну кількість засобів".

Крім того, як повідомив Таран, в ЗСУ є три пересувні мобільні лабораторії для тестів.

"Лабораторії з унікальними можливостями. Одна лабораторія зорієнтована для допомоги МОЗ і проведення таких тестувань на західному напрямку. І по одній лабораторії на Донецькому і Луганському напрямках. Вони там зараз фізично розташовані — у Донецькій і Луганській областях. Ми десь близько сотні тестів закупили — йдеться про тести, розроблені та закуплені в Інституті молекулярної біології у Києві. Якщо ці тести пройдуть успішні випробування, ми будемо їх закуповувати для наших лабораторій масово", - зазначив міністр.

Разом з тим Таран зауважив, що на фронті дуже важко дотримуватися заходів безпеки, зокрема, соціальної дистанції:

"Якщо у нас з’явиться коронавірус в тих частинах, які задіяні у бойових діях, які перебувають на передовій, це буде дуже-дуже важко. Саме тому ми здійснюємо всі можливі заходи для запобігання коронавірусу в ЗСУ.".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон підтвердив підтримку США в нарощуванні потенціалу ЗСУ для більш ефективного захисту від агресії РФ

"На сьогодні ми маємо вже п’ять випадків COVID-19 в Збройних Силах, і один випадок, коли людина загинула. Але всі ці випадки пов’язані з людьми не на передовій, а з тими, хто перебуває в тилу. Два випадки захворювання виявили серед офіцерів у Києві. Один випадок, коли людина померла, це працівниця котельні військової частини у Івано-Франківській області, вона спілкувалась з кимось і була заражена під час спілкування.

Випадків у частинах, які ведуть бойові дії, у нас немає. Водночас ми вживаємо всі заходів для контролю ситуації.

По-перше, всі військовослужбовці постійно, коли заходять на територію частини, проходять термоконтроль з допомогою інфрачервоних термометрів. По-друге, всі, хто перебуває в штабах, обмежили кількість відряджень, службових нарад, і, за можливістю, спілкуються за допомогою засобів зв’язку.

Крім того, ми постійно здійснюємо дезінфекцію за допомогою штатних засобів РХБЗ (радіаційний, хімічний, біологічний захист) як територій, прилеглих до військових частин, так і об’єктів інфраструктури на територіях військових містечок.

Зокрема, за добу близько 500 кв. м ми здійснюємо дезінфекцію своїми штатними силами. В районі ООС ми вже розгорнули чотири польових госпіталі, — про всяк випадок, якщо буде необхідність у додаткових ліжкомісцях. В ООС також працюють зараз лікарі, яких ми направили додатково для контролю над ситуацією.

В резерві у нас перебувають понад 40 лікарсько-сестринських бригад, які будуть задіяні у разі необхідності. Тобто, робимо все можливе для контролю, запобігання, а також для забезпечення готовності у разі, якщо ситуація погіршуватиметься і зачепить, у тому числі, військових у зоні ООС", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У командуванні Медсил ЗСУ підтвердили перший випадок одужання від COVID-19: зцілилася військова лікарка з Хмельницького

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 11 квітня в Україні зафіксовано 2511 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 73 людини померли, 79 - одужали.