У Броварах спалахнула масштабна пожежа через підпал сухої трави. Вогонь видно за кілька кілометрів. ВIДЕО

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У Броварах розпочалася масштабна пожежа через підпал сухої трави. Рятувальники вже прибули на місце загоряння і намагаються ліквідувати пожежу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "24 канал".

Це вже не перший випадок підпалу трави у Броварах. Лише за останню добу рятувальники двічі виїжджали гасити загоряння трав'яного настилу.

Вогонь видно навіть за декілька кілометрів. У ДСНС повідомили, що горить майже 5 гектарів трави у районі міського кладовища. Поруч розташовані склади, пожежники роблять все можливе, щоб вогонь не перекинувся на них.

Першими про пожежу розповіли жителі Броварів у соцмережах.

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Нагадаємо, що пожежа в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, що спалахнула 4 квітня, все ще не погашена.