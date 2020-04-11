У Броварах спалахнула масштабна пожежа через підпал сухої трави. Вогонь видно за кілька кілометрів. ВIДЕО

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У Броварах спалахнула масштабна пожежа через підпал сухої трави. Вогонь видно за кілька кілометрів. ВIДЕО

У Броварах розпочалася масштабна пожежа через підпал сухої трави. Рятувальники вже прибули на місце загоряння і намагаються ліквідувати пожежу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "24 канал".

Це вже не перший випадок підпалу трави у Броварах. Лише за останню добу рятувальники двічі виїжджали гасити загоряння трав'яного настилу.

Вогонь видно навіть за декілька кілометрів. У ДСНС повідомили, що горить майже 5 гектарів трави у районі міського кладовища. Поруч розташовані склади, пожежники роблять все можливе, щоб вогонь не перекинувся на них.

Першими про пожежу розповіли жителі Броварів у соцмережах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Броварах горіла меблева фабрика "Meblissimo", - ДСНС. ФОТО

Нагадаємо, що пожежа в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, що спалахнула 4 квітня, все ще не погашена.

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Топ коментарі
+7 Inna Khavrun
По моему, это уже работа какой то группы вредителей! За пару дней несколько масштабных пожаров вокруг Киева не может быть совпадением!
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11.04.2020 23:02
+5 Вася Шевченко f77d76ba
не каким хреном идиотам заняться на карантине??? или это уже шизофрения с пироманией?
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11.04.2020 22:57
+5 Роман Самойленко a21e0f24
это ж кто-то организовывает.... где ж наше СБУ, ГБР и прочие долборезы, или они только тех кто в фейсбуке признательное видео с записью процесса совершения преступления берут?
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11.04.2020 23:06
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