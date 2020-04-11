Головлікар Іршавської райлікарні приховав інформацію про COVID-19 у пацієнтки, жінка померла, - блогер

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Головлікар Іршавської райлікарні, щоб "не псувати прекрасну епідеміологічну ситуацію", приховав інформацію про COVID-19 у пацієнтки, яка невдовзі померла.

Про це написав на своїй сторінці (орфографію та пунктуацію збережено)в фейсбуці блогер Le Шаркань, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "головний лікар райлікарні в Іршаві на прізвище Караслай вирішив собі взяти за приклад доблєсний Миколаїв — демонструвати нулі в статистиці випадків COVID-19 і дєржать строй.

Кілька днів тому разом з колегою Панько цей ескулап госпіталізував до кардіології матір останнього — з температурою та ускладненим диханням. Щоб тишком-нишком прокапати пацієнтку з симптомами коронавірусної інфекції і не псувати прекрасну епідеміологічну ситуацію.

Причому молодшому медичному персоналу, який почав щось підозрювати, Караслай заборонив одягати маски та рукавички — мовляв, шо ви тут маски-шоу влаштовуєте, тут у нас усі здорові. Віруса нєт.

Коли вже запахло смаленим і до жіночки викликали попа для сповіді, то довелося зробити знімок легень і тест на коронавірус.

Десь у цей момент з іршавської райлікарні хтось сильно псіханув і злив у інтернет фото документу з підтвердженим діагнозом жіночки. Після чого хтось сильно перезбуджений із Закарпатської ОДА накатав заяву до органів, щоб відкрили кримінальну справу і розібралися, хто розкрив цю страшну таємницю.

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Так от... Жіночка, втомившись від таких лікувальних протоколів, невдовзі відійшла в інший світ. А її сусідка з кардіології, отримавши подарунок, відійшла в обласну інфекційку в Ужгород.

Але історія не цьому не закінчилась. Син жіночки, Панько, маючи вже симптоми COVID-19, два дні ночував у кабінеті свого колеги — самоізолювався від сім'ї. Але взяв і насрав на усіх інших, з'являючись без засобів захисту на роботі та у громадських місцях.

Але і на цьому пиздець не завершився. Караслай хутко протестував пів сотні персонала експрес-тестами, які в перші дні інфікування показують трохи менше, ніж ніхуя — бо ще нема в крові відповідних антитіл. Все чисто, віруса нєт.

Така ось активна протидія коронавірусу у Іршавському районі. Заклята боротьба. Кровавий замєс".

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Як повідомляє Перший кабельний з посиланням на директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавету Біров, на сьогодні 112 медичних працівників двох відділень Іршавської районної лікарні відправили на самоізоляцію через можливий контакт з хворою на коронавірус пацієнткою. За останні три дні цим медикам було проведено 143 експрес-тести і 35 ПЦР-тестів на коронавірус.