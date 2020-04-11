Одного з поліцейських, які приїхали припинити вуличну пиятику в Авдіївці, побили, - НПУ

На місце події виїхав наряд, який закликав порушників припинити протиправні дії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Донеччини.
"Компанія відреагувала агресивно, а двоє чоловіків накинулися на правоохоронця з кулаками. Постраждалий працівник поліції звернувся за медичною допомогою.
Правопорушниками виявились місцеві мешканці – 50-річний батько та його 21-річний син. Чоловіків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
А на пловца - двенадцать.
где соотношение сабаковцев и граждан 1 к 1 то собаковцы отгребают с позором