Одного з поліцейських, які приїхали припинити вуличну пиятику в Авдіївці, побили, - НПУ

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Одного з поліцейських, які приїхали припинити вуличну пиятику в Авдіївці, побили, - НПУ

У поліцію Авдіївки 10 квітня надійшло повідомлення, що група людей вживає спиртні напої біля багатоповерхового будинку.

На місце події виїхав наряд, який закликав порушників припинити протиправні дії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Донеччини.

"Компанія відреагувала агресивно, а двоє чоловіків накинулися на правоохоронця з кулаками. Постраждалий працівник поліції звернувся за медичною допомогою.

Правопорушниками виявились місцеві мешканці – 50-річний батько та його 21-річний син. Чоловіків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

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Будні поліції Силовики
побиття Нацполіція Правоохоронні органи Авдіївка
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Топ коментарі
+11 5 копійок
Бамбас край алконавтів.
Одного из полицейских, приехавших прекращать уличную пьянку в Авдеевке, избили, - НПУ - Цензор.НЕТ 8603
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11.04.2020 23:32
+7 Харьков Сумской
На пьяных здоровенных дебилов приехало 2 копа.
А на пловца - двенадцать.
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11.04.2020 23:43
+6 Alex Bylim acfe5d4d
это тебе не девушек с телефон в автобус паковать
где соотношение сабаковцев и граждан 1 к 1 то собаковцы отгребают с позором
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11.04.2020 23:39
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