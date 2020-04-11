Одного з поліцейських, які приїхали припинити вуличну пиятику в Авдіївці, побили, - НПУ

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У поліцію Авдіївки 10 квітня надійшло повідомлення, що група людей вживає спиртні напої біля багатоповерхового будинку.

На місце події виїхав наряд, який закликав порушників припинити протиправні дії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Донеччини.

"Компанія відреагувала агресивно, а двоє чоловіків накинулися на правоохоронця з кулаками. Постраждалий працівник поліції звернувся за медичною допомогою.

Правопорушниками виявились місцеві мешканці – 50-річний батько та його 21-річний син. Чоловіків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

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