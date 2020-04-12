Глава ПЦУ Епіфаній закликав українців залишатися вдома у Вербну неділю. ВIДЕО

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Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликає українців залишатися вдома у Вербну неділю через карантин у зв'язку з коронавірусом.

Про це митрополит повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Один із найвідповідальніших способів нашої допомоги зараз - це залишатися вдома, в самоізоляції", - сказав митрополит у своєму відеозверненні.

"Завтра відзначатимемо світле свято - Вхід Господній у Єрусалим. На жаль, через карантин ми не можемо зібратися на спільне освячення верби. Але ми, священнослужителі Православної церкви України, будемо в молитві поруч. Бажаю кожному зустріти свято Входу Господнього в Єрусалим як входження Сина Божого у ваші серця, в душу, в усе життя!" - додав Епіфаній.

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Нагадаємо, раніше Міністерство культури й інформаційної політики України оприлюднило рекомендації щодо великодніх богослужінь у період карантину.

Зі свого боку, глава Нацполіцїї Ігор Клименко запевнив, що поліцейські у великодні дні не будуть силоміць виводити людей із церков.

Коронавірус і карантин
карантин Великдень Епіфаній ПЦУ COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+9 SupporterUKR
Оце наш, український, Священник!
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12.04.2020 00:25
+6 XENOmorph X e9763c3a
Ну наші,хоча би адекватніші на порядок,.від рпцешників.
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12.04.2020 00:11
+5 oleg1966
Бац! І ще одного мокшанского корабліка нема Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье - Цензор.НЕТ 6967 Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье - Цензор.НЕТ 9298 Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье - Цензор.НЕТ 4281
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12.04.2020 00:16
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