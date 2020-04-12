Глава ПЦУ Епіфаній закликав українців залишатися вдома у Вербну неділю. ВIДЕО

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Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликає українців залишатися вдома у Вербну неділю через карантин у зв'язку з коронавірусом.

Про це митрополит повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Один із найвідповідальніших способів нашої допомоги зараз - це залишатися вдома, в самоізоляції", - сказав митрополит у своєму відеозверненні.

"Завтра відзначатимемо світле свято - Вхід Господній у Єрусалим. На жаль, через карантин ми не можемо зібратися на спільне освячення верби. Але ми, священнослужителі Православної церкви України, будемо в молитві поруч. Бажаю кожному зустріти свято Входу Господнього в Єрусалим як входження Сина Божого у ваші серця, в душу, в усе життя!" - додав Епіфаній.

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Нагадаємо, раніше Міністерство культури й інформаційної політики України оприлюднило рекомендації щодо великодніх богослужінь у період карантину.

Зі свого боку, глава Нацполіцїї Ігор Клименко запевнив, що поліцейські у великодні дні не будуть силоміць виводити людей із церков.