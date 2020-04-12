Бізнесмен з України намагався підкупити французьку поліцію, щоб потрапити з дев'ятьма приятелями на відпочинок у Канни, - ЗМІ

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Бізнес-джет класу люкс Embraer Legacy прилетів із Лондона в міжнародний аеропорт "Марсель-Прованс". Звідти десять його пасажирів планували на вертольотах дістатися до французьких Канн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на британський Mirror, на борту було семеро чоловіків 40-50 років і троє жінок 24-27 років. Відпочинок туристів із Німеччини, Франції, Румунії та Хорватії (включно з віллою і літаком) оплачував українець.

Поліція повідомила аеропорту, що всім, крім громадян Франції (двоє чоловіків і одна жінка), буде відмовлено у в'їзді, проте літак приземлився, повідомив CNN представник повітряної прикордонної поліції.

Тоді українець запропонував правоохоронцям готівку. "Він сказав, що вони всі прямують на віллу і там закриваються, і проблем не буде. Але це була явно розважальна поїздка. Згідно із заходами щодо стримування це суворо заборонено. Вони планували приїхати і добре провести час на Рив'єрі, незважаючи на епідемію коронавірусу", - зазначило джерело видання Mirror.

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Туристи сперечалися з поліцією і розлютилися, коли три вертольоти, які на них чекали, отримали наказ не брати нікого на борт, а їхніх пілотів оштрафували за порушення правил карантину.

Дев'ять пасажирів, включно з французами, повернулися в Лондон, а українець полетів до Берліна, інформує CNN. Зазначимо, що видання називає організатором поїздки громадянина Хорватії, який після прильоту сказав правоохоронцям, що має "багато грошей" і хотів "просто заплатити штраф і поїхати в Канни".