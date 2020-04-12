Ще 20 випадків COVID-19 підтвердили на Житомирщині 11 квітня, загалом в області захворіло 94 особи, - ОДА

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Вірусологічна лабораторія Житомирського обласного центру 11 квітня підтвердила ще 20 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА, COVID-19 шляхом ПЛР-досліджень виявили у жителів Бердичева (8 осіб), Коростеня (8), Житомира (2), Овруча (1) і Пулинів (1).

За весь час спостереження на Житомирщині 94 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної інфекції:

2 випадки в Радомишлі (1 - летальний);

11 - у Житомирі;

23 - в Бердичеві (2 - летальні),

1 - у Бердичівському районі;

21 - у Малині;

22 - в Коростені;

1 - у Житомирському районі;

2 - в Черняхівському районі;

1 - у Новоград-Волинському;

2 - в Овручі;

2 - в Коростишеві;

5 - у Коростишівському районі;

1 - у Пулинах.

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Нагадаємо, на ранок 11 квітня зафіксовано 2 511 випадків COVID-19 в Україні, померли 73 людини, 79 одужали.