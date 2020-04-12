Ще 20 випадків COVID-19 підтвердили на Житомирщині 11 квітня, загалом в області захворіло 94 особи, - ОДА

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Ще 20 випадків COVID-19 підтвердили на Житомирщині 11 квітня, загалом в області захворіло 94 особи, - ОДА

Вірусологічна лабораторія Житомирського обласного центру 11 квітня підтвердила ще 20 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА, COVID-19 шляхом ПЛР-досліджень виявили у жителів Бердичева (8 осіб), Коростеня (8), Житомира (2), Овруча (1) і Пулинів (1).

За весь час спостереження на Житомирщині 94 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної інфекції:

2 випадки в Радомишлі (1 - летальний);

11 - у Житомирі;

23 - в Бердичеві (2 - летальні),

1 - у Бердичівському районі;

21 - у Малині;

22 - в Коростені;

1 - у Житомирському районі;

2 - в Черняхівському районі;

1 - у Новоград-Волинському;

2 - в Овручі;

2 - в Коростишеві;

5 - у Коростишівському районі;

1 - у Пулинах.

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Нагадаємо, на ранок 11 квітня зафіксовано 2 511 випадків COVID-19 в Україні, померли 73 людини, 79 одужали.

Коронавірус і карантин
Житомирщина карантин ОДА COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+8 Поедатель Зябликов
Истеричное отношение к смерти характерно для европейской культуры. Японцы любили (?) отпускать на эту тему ехидные замечания... Нужно считать не только смерти, приписанные на счёт коронавируса, но и ущерб от дурантина. Причём не только сегодняшний, но и отдалённые последствия. Я так понял Вы врач? Если правильно понял, то не мне Вам рассказывать про "пользу" сидения в четырёх стенах в состоянии стресса и неопределённости.
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12.04.2020 03:49
+6 Поедатель Зябликов
эффективность т.н. "карантина" пока никто убедительно не показал. истерить гораздо веселее, чем строить серьёзные прогнозы... как и год назад вспоминаю не такую уж давнюю историю. я про то, как люди водичку под телевизором заряжали и заряженные газетки к больным местам прикладывали...
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12.04.2020 03:28
+6 Senator S 01a656ec
Телевизор приказал и все сидят дома.ужОс. Еще 20 случаев COVID-19 подтвердили на Житомирщине 11 апреля, всего в области 94 заболевших, - ОГА - Цензор.НЕТ 7555
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12.04.2020 04:54
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