На ранок 12 квітня зафіксовано 266 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 2 777, померли 83 людини, 89 одужало, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Наразі коронавірусну хворобу виявлено:
Вінницька область - 174 випадки;
Волинська область - 71 випадок;
Дніпропетровська область - 58 випадків;
Донецька область - 11 випадків;
Житомирська область - 74 випадки;
Закарпатська область - 82 випадки;
Запорізька область - 83 випадки;
Івано-Франківська область - 291 випадок;
Кіровоградська область - 118 випадків;
м. Київ - 416 випадків;
Київська область - 159 випадків;
Львівська область - 111 випадків;
Луганська область - 3 випадки;
Миколаївська область - 2 випадки;
Одеська область - 63 випадки;
Полтавська область - 25 випадків;
Рівненська область - 119 випадків;
Сумська область - 73 випадки;
Тернопільська область - 243 випадки;
Харківська область - 11 випадків;
Херсонська область - 31 випадок;
Хмельницька область - 19 випадків;
Чернівецька область - 432 випадки;
Черкаська область - 99 випадків;
Чернігівська область - 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 квітня 2020 року до ЦГЗ надійшло 657 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 10 432 повідомлення про підозру на COVID-19.
- апарати ШВЛ
- ПЦР-тести
- герметичні захисні костюми
- продовольчі набори.
Поки якийсь гундосий ішак пиляє якісь "ролики" - Справжній Президент рятує країну.