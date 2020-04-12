На ранок 12 квітня зафіксовано 266 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 2 777, померли 83 людини, 89 одужало, - МОЗ

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В Україні зафіксовано 2 777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область - 174 випадки;

Волинська область - 71 випадок;

Дніпропетровська область - 58 випадків;

Донецька область - 11 випадків;

Житомирська область - 74 випадки;

Закарпатська область - 82 випадки;

Запорізька область - 83 випадки;

Івано-Франківська область - 291 випадок;

Кіровоградська область - 118 випадків;

м. Київ - 416 випадків;

Київська область - 159 випадків;

Львівська область - 111 випадків;

Луганська область - 3 випадки;

Миколаївська область - 2 випадки;

Одеська область - 63 випадки;

Полтавська область - 25 випадків;

Рівненська область - 119 випадків;

Сумська область - 73 випадки;

Тернопільська область - 243 випадки;

Харківська область - 11 випадків;

Херсонська область - 31 випадок;

Хмельницька область - 19 випадків;

Чернівецька область - 432 випадки;

Черкаська область - 99 випадків;

Чернігівська область - 9 випадків.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 квітня 2020 року до ЦГЗ надійшло 657 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 10 432 повідомлення про підозру на COVID-19.