Поліція розслідує смерть жінки на Одещині, яку швидка 2,5 години везла до лікарні

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Співробітники Подільського відділу поліції Одеської області розслідують обставини смерті 52-річної жінки, яку реанімобіль віз до лікарні упродовж 2,5 годин, а відстань до медустанови - лише 55 кілометрів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Прокуратура Одеської області взяла на контроль стан досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом смерті мешканки Захарівського району в Подільській лікарні. З’ясовано, що жінка, 1967 року народження, померла у інфекційному відділенні медустанови Подільська. Під час проведення розслідування правоохоронці перевірять якість виконання професійних обов’язків медичними працівниками", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування здійснюють слідчі Подільського відділу поліції за ознаками ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання медпрацівником професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого) Кримінального кодексу України.

Нині в кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії, після проведення яких буде вирішено питання щодо оголошення винним особам про підозру.

За попереднім діагнозом, пацієнтка померла унаслідок бактеріальної пневмонії.

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Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що в опорну лікарню в Подільську з великими труднощами доставили жінку з пневмонією з села Захарівка. Її везли 2,5 години, а відстань становила лише 55 км.

"Відключився апарат посеред дороги. Їхав 2,5 години 55 км дороги. Це не допомога. На 25 хвилин швидше в Одесу, ніж у Подільск", - розповів головний лікар Захарівської ЦРЛ під час наради в Одеській ОДА.