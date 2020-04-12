Поліція розслідує смерть жінки на Одещині, яку швидка 2,5 години везла до лікарні

Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.
"Прокуратура Одеської області взяла на контроль стан досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом смерті мешканки Захарівського району в Подільській лікарні. З’ясовано, що жінка, 1967 року народження, померла у інфекційному відділенні медустанови Подільська. Під час проведення розслідування правоохоронці перевірять якість виконання професійних обов’язків медичними працівниками", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що досудове розслідування здійснюють слідчі Подільського відділу поліції за ознаками ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання медпрацівником професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого) Кримінального кодексу України.
Нині в кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії, після проведення яких буде вирішено питання щодо оголошення винним особам про підозру.
За попереднім діагнозом, пацієнтка померла унаслідок бактеріальної пневмонії.
Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що в опорну лікарню в Подільську з великими труднощами доставили жінку з пневмонією з села Захарівка. Її везли 2,5 години, а відстань становила лише 55 км.
"Відключився апарат посеред дороги. Їхав 2,5 години 55 км дороги. Це не допомога. На 25 хвилин швидше в Одесу, ніж у Подільск", - розповів головний лікар Захарівської ЦРЛ під час наради в Одеській ОДА.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ від 08 квітня 2020 р. № 390-р
"На виконаннУказу Президента України від 31 січня 2020 р. № 32 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія" виділити Міністерству закордонних справ 10 млн. гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія."