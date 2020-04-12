Поліція розслідує смерть жінки на Одещині, яку швидка 2,5 години везла до лікарні

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Поліція розслідує смерть жінки на Одещині, яку швидка 2,5 години везла до лікарні

Співробітники Подільського відділу поліції Одеської області розслідують обставини смерті 52-річної жінки, яку реанімобіль віз до лікарні упродовж 2,5 годин, а відстань до медустанови - лише 55 кілометрів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Прокуратура Одеської області взяла на контроль стан досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом смерті мешканки Захарівського району в Подільській лікарні. З’ясовано, що жінка, 1967 року народження, померла у інфекційному відділенні медустанови Подільська. Під час проведення розслідування правоохоронці перевірять якість виконання професійних обов’язків медичними працівниками", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування здійснюють слідчі Подільського відділу поліції за ознаками ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання медпрацівником професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого) Кримінального кодексу України.

Нині в кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії, після проведення яких буде вирішено питання щодо оголошення винним особам про підозру.

За попереднім діагнозом, пацієнтка померла унаслідок бактеріальної пневмонії.

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Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що в опорну лікарню в Подільську з великими труднощами доставили жінку з пневмонією з села Захарівка. Її везли 2,5 години, а відстань становила лише 55 км.

"Відключився апарат посеред дороги. Їхав 2,5 години 55 км дороги. Це не допомога. На 25 хвилин швидше в Одесу, ніж у Подільск", - розповів головний лікар Захарівської ЦРЛ під час наради в Одеській ОДА.

Коронавірус і карантин
Одеська область прокуратура смерть
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Топ коментарі
+9 Назар Марков 3748aee1
Народ ловите прикол на 10 миллионов из наших карманов.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ від 08 квітня 2020 р. № 390-р

"На виконаннУказу Президента України від 31 січня 2020 р. № 32 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія" виділити Міністерству закордонних справ 10 млн. гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія."
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12.04.2020 10:32
+7 Дмитрий И 532c9b60
Я понимаю о чем вы. Украина не та страна, которая может заниматься такой благотворительностью, в условиях когда у нас самих мягко говоря не очень хорошая ситуация
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12.04.2020 10:42
+5 Иван Бондарь
Там дороги нет,вот и вся реальность,увы....Страна в СМАРТФОНЕ !!!!
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12.04.2020 10:45
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