Динаміка захворювання на COVID-19 дозволяє системі впоратися з навантаженням, - Ляшко

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі запроваджені нами заходи - і карантин, і підготовка закладів охорони здоров'я - засвідчують, що в такій динаміці, яка сьогодні є за кількістю випадків коронавірусної хвороби, а також інших пневмоній вірусного і бактеріального генезису, ми можемо справлятися з навантаженням на систему охорони здоров'я", - сказав він.
Водночас Ляшко, відповідаючи на запитання про те, коли в Україні може бути пік епідемії, сказав: "Я не хочу нікому вселяти оманливе відчуття безпеки. Все залежить лише від українців".
Він зазначив, що карантин було запроваджено завчасно з метою запобігти збільшенню кількості хворих, які можуть захворіти одночасно коронавірусною хворобою.
"Тому ми робимо все можливе для того, щоб пік епідемії був невеликим і якомога більше розтягнутий у часі з метою зменшення кількості людей, які одночасно потребуватимуть проведення реанімаційних заходів", - сказав головний санлікар.
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Едва появился он здесь, как объявил
открытую войну зайцам и набрал многочисленную армию псов; наблюдая
пользу поселян, хотел он истребить весь заячий род и сдержал свое слово.
Правда, многие из строптивых его крестьян кричали, что они бы лучше
хотели кормить зайцев, нежели бесчисленное множество псов и тунеядливую
шайку охотников; что им милее было в хлебе своем встретить зайца, нежели
полсотни лошадей и вдвое более того собак; но герой наш, умея кстати и к
месту пересечь сих рассказчиков, укротил их роптания и продолжал
непримиримую ненависть к зайцам, как Аннибал к римлянам. А чтобы вернее
их выжить, то вырубил и продал свои леса, а крестьян привел в такое
состояние, что им нечем было засевать поля. С каким внутренним
удовольствием герой наш выезжал тогда на поля и находил их так чистыми,
как скатерть, не тревожась сомнением, чтобы где мог скрыться заяц. В три
года обрил он так чисто свои земли, что неустрашимейшие зайцы могли в
них искать одной только голодной смерти. «Скажи, - спрашивал у него
некто, - не лучше на землях своих видеть тысячу сытых зайцев, нежели
пять тысяч голодных крестьян, и не смешон ли тот, кто зажжет свой дом,
желая выжить из него тараканов?» - «Молчи только, - отвечал наш герой, -
я сам знаю, что моим крестьянам есть нечего, но еще лет пять, и зайцы
позабудут мои земли: они будут бегать их, как песчаной степи. А тут-то я
и обману весь этот род трусливых грабителей, восстановя прежний порядок
и изобилие».
Какой редкий ум, милостивые государи! Имел ли кто когда-нибудь
такое великое и смелое предприятие? Нерон зажег великолепный Рим, чтобы
истребить небольшую кучку христиан. Юлий побил множество сограждан
своих, желая уронить вредную для них власть Помпея, Александр прошел с
мечом через многие государства, побил и разорил тысячи народов, кажется
для того, чтобы вымочить свои сапоги в приливе океана и после пощеголять
этим дома; но все эти намерения и труды не входят в сравнение с
подвигами нашего героя. Те морили людей, дабы приобрести славу, а он
морил их для того, чтобы истребить зайцев. Но судьба, завидующая великим
делам, не дала совершить ему своего намерения, подобно как множество
других героев, которые, захватя себе дел тысячи на две лет, умирали на
первом или на втором году своего предприятия.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ від 08 квітня 2020 р. № 390-р
"На виконаннУказу Президента України від 31 січня 2020 р. № 32 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія" виділити Міністерству закордонних справ 10 млн. гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія."