Мікрокраплі з коронавірусом після кашлю та чихання залишаються в повітрі понад 5 хвилин, - фінські вчені. ВIДЕО

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Вчені з Фінляндії з допомогою суперкомп'ютера змоделювали поширення коронавірусу в повітрі. Розрахунки показали, що мікрокраплі, які вилітають із рота і носа інфікованого, залишаються в повітрі понад п'ять хвилин і небезпечні для оточуючих.

Попередні результати роботи представлено в повідомленні Університету Аалто - одного з декількох вузів країни, що беруть участь у дослідницькому проєкті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Проєкт присвячено вивченню поширення мікроскопічних аерозольних крапель, викинутих із дихальних шляхів хворого під час кашлю, чхання чи просто під час розмови. Саме такі краплі є ключовими розповсюджувачами інфекції Covid-19, і, щоб точно змоделювати їхню поведінку, до задачі долучилися близько 30 дослідників з Аалто, а також Університету Гельсінкі і Фінського метеорологічного інституту - вірусологи, інженери, соціологи, фахівці з гідро- та аеродинаміки.

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Для точних розрахунків і візуалізації використовувався суперкомп'ютер CSC, і на першому етапі роботи вчені змоделювали на ньому рух повітряних крапель від людини, яка кашляє у проході між полицями супермаркету. Робота показала, що вони залишаються у повітрі куди довше, ніж можна було б очікувати, створивши небезпеку для інших покупців, - понад п'ять хвилин.

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Ба більше, модель демонструє поведінку крапель розмірами менше 20 мікрометрів. Під час сухого кашлю, характерному для захворювання Covid-19, типовий розмір таких часточок не перевищує 15 мікрометрів, завдяки чому вони можуть залишатися в повітрі ще довше. Вони легко підхоплюються і поширюються навіть слабкими потоками повітря, несучи в собі нові частинки вірусу.