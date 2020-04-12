У ЗСУ 18 випадків захворювання на COVID-19, 1 людина померла і 1 одужала, - командування Медсил

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У ЗСУ 18 випадків захворювання на COVID-19, 1 людина померла і 1 одужала, - командування Медсил

Станом на 7:00 12 квітня в Збройних силах України зареєстровано 18 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.

"На ізоляції (зокрема самоізоляції) - 180 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція упродовж найближчих 3 діб - 20 осіб", - сказано в повідомленні.

У командуванні Медсил зазначили, що люди найчастіше інфікуються під час зустрічей із друзями і рідними, з якими не живуть разом і не спілкуються щодня.

"Не наражайте себе і свою родину на небезпеку зайвими контактами", - закликали в командуванні Медсил.

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Коронавірус і карантин
карантин ЗСУ COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+8 Чайка Київ
Бережи вас Господь
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12.04.2020 11:11
+5 саша паламарчук
ЗСУ не піде проти народу.
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12.04.2020 11:17
+4 віктор федорович 31ee1569
У новосибірському центрі вірусології "Вектор", де 16 вересня 2019 року стався вибух, були штами коронавірусу. Таку заяву в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" зробив колишній радянський розвідник, однокурсник президента Росії Володимира Путіна по інституту КДБ Юрій Швець.

"Судячи з усього, вибух на "Векторі" став російським Чорнобилем. Після нього очевидці відчували "запах диму і нечистого повітря". Цілком імовірно, що стався викид в атмосферу штамів коронавірусу і, не виключено, ще якоїсь хріні, про яку ми поки що не знаємо", - сказав він.

Швець не пояснив, чим пахнуть штами коронавірусу, як вони переміщуються в атмосфері і чому це могло становити небезпеку.

До висновку про штучну природу COVID-19 розвідника підштовхнула інформація про те, що в січні 2020 року "Вектор" повідомив про розроблення двох вакцин проти коронавірусу. До березня цей центр залишався єдиним у Росії, який міг офіційно проводити тести на коронавірус.

Однокурсник Путіна Швець: Якщо спецслужби РФ занесли коронавірус в Ухань - це шанс для "наступників" прибрати Путіна, звинувативши його в злодійстві. Читайте повну версію інтерв'ю

Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 виник грудні 2019 року в Ухані (Китай). 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.
показати весь коментар
12.04.2020 11:15
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