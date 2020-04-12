Один захисник України загинув і одного поранено унаслідок обстрілу на Луганщині, - штаб ООС

3487

Збройні формування Російської Федерації відкрили по позиціях ООС вогонь із ручних протитанкових гранатометів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу командування операції Об'єднаних сил.

"Попри велике християнське свято (Вербна неділя) ворог відкрив вогонь із ручних протитанкових гранатометів по позиціях підрозділів Об'єднаних сил, що на Луганщині. На жаль, унаслідок обстрілу Україна втратила одного свого мужнього захисника, ще один воїн зазнав бойового ушкодження", - сказано в повідомленні.

У командуванні ООС висловили глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя.

"Підступні дії окупантів не залишаться безкарними. За свої злочинні дії ворог понесе заслужене покарання", - додали в штабі.

Читайте також: Ворог учора 8 разів обстріляв позиції ОС, активно застосовуючи великий калібр, поранено 3 бійців