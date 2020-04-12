Один захисник України загинув і одного поранено унаслідок обстрілу на Луганщині, - штаб ООС

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Один захисник України загинув і одного поранено унаслідок обстрілу на Луганщині, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації відкрили по позиціях ООС вогонь із ручних протитанкових гранатометів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу командування операції Об'єднаних сил.

"Попри велике християнське свято (Вербна неділя) ворог відкрив вогонь із ручних протитанкових гранатометів по позиціях підрозділів Об'єднаних сил, що на Луганщині. На жаль, унаслідок обстрілу Україна втратила одного свого мужнього захисника, ще один воїн зазнав бойового ушкодження", - сказано в повідомленні.

У командуванні ООС висловили глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя.

"Підступні дії окупантів не залишаться безкарними. За свої злочинні дії ворог понесе заслужене покарання", - додали в штабі.

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Один захисник України загинув і одного поранено унаслідок обстрілу на Луганщині, - штаб ООС 01

Операція Об'єднаних сил
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Топ коментарі
+18 Taras Volynyanyn
Надіюся на адекватну відповідь ЗСУ
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12.04.2020 11:19
+15 Oleh57
"Принуждение" ФСБагента ЗЕдебила до миру продовжується!!!
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12.04.2020 11:21
+15 Ан Мур
А ми вас, 73/43%зебілів, рік тому попереджали, що по факту ви за поневолення України Хуйлом топите!
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12.04.2020 11:27
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