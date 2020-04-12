Всіх померлих в Україні від пневмонії перевіряють на коронавірус, - Ляшко. ВIДЕО

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В Україні у всіх померлих від пневмонії береться секційний матеріал і передається до вірусологічної лабораторії для дослідження на коронавірусну хворобу.

Про це на брифінгу в неділю в Києві повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"До стандартів надання медичної допомоги внесено зміни, і у всіх, хто помер від пневмонії, береться секційний матеріал і передається для дослідження у вірусологічну лабораторію", - сказав він.

Крім того, Ляшко пояснив, що наразі на COVID-19 перевіряють всіх людей із симптомами коронавірусної хвороби. "Найкритичніші перші три симптоми: висока температура, кашель і ускладнене дихання", - зазначив він.

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За словами заступника голови МОЗ, також робиться забір матеріалу від людей контактних, від людей із коронавірусною хворобою і від людей, які подорожували за межі країни і мають симптоми коронавірусу.

Ляшко зазначив, що ПЛР-тести роблять людям із симптомами коронавірусної хвороби, а також двічі для підтвердження одужання.

"Сьогодні проведено понад 30 тис. досліджень, із них 12 тис. проведено людям, у яких є підозра. Решті проводять із метою встановлення одужання або підтвердження", - підсумував він.

Коронавірус і карантин
карантин Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 Привет
А до того как они умерли...что мешало их проверить?
А потом этот зеленый скот приводит статистику по количеству заболевших врачей...которые лечат пневмонию не зная что больной заражен вирусом..
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12.04.2020 11:49
+4 Джефф Слейтер
В Николаевской области в 18 (!) раз выросло число заболевших пневмонией. Это от большого ума думать, что когда повсюду к-вирус, а в Николаеве это "обычная пневмония", а "к-вируса -0", и только через три недели поехать узнать на место в чем там дело?
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12.04.2020 11:53
+3 Baden
Все умершие в Украине от пневмонии проверяются на коронавирус...

- Скажите, больной перед смертью потел?
- Да.
- Это - хорошо!
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12.04.2020 11:52
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