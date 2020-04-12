Всіх померлих в Україні від пневмонії перевіряють на коронавірус, - Ляшко. ВIДЕО

Про це на брифінгу в неділю в Києві повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"До стандартів надання медичної допомоги внесено зміни, і у всіх, хто помер від пневмонії, береться секційний матеріал і передається для дослідження у вірусологічну лабораторію", - сказав він.
Крім того, Ляшко пояснив, що наразі на COVID-19 перевіряють всіх людей із симптомами коронавірусної хвороби. "Найкритичніші перші три симптоми: висока температура, кашель і ускладнене дихання", - зазначив він.
За словами заступника голови МОЗ, також робиться забір матеріалу від людей контактних, від людей із коронавірусною хворобою і від людей, які подорожували за межі країни і мають симптоми коронавірусу.
Ляшко зазначив, що ПЛР-тести роблять людям із симптомами коронавірусної хвороби, а також двічі для підтвердження одужання.
"Сьогодні проведено понад 30 тис. досліджень, із них 12 тис. проведено людям, у яких є підозра. Решті проводять із метою встановлення одужання або підтвердження", - підсумував він.
А потом этот зеленый скот приводит статистику по количеству заболевших врачей...которые лечат пневмонию не зная что больной заражен вирусом..
- Скажите, больной перед смертью потел?
- Да.
- Это - хорошо!