У Києві 416 підтверджених випадків COVID-19, за добу захворіли ще 20 осіб, у лікарні доставили лише чотирьох, - Кличко

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі! Ще 20 киян захворіли на коронавірус за минулу добу. Загалом у столиці вже 416 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав він.
Кличко повідомив, що захворіли 5 жінок віком від 49 до 60 років, 15 чоловіків віком від 19 до 74 років.
"У лікарні міста госпіталізували чотирьох пацієнтів. Інші лікуються вдома, на самоізоляції та під контролем лікарів", - написав Кличко.
Мер Києва попросив жителів столиці залишатися вдома попри свято.
"Друзі! Я розумію, що сьогодні свято - Вербна неділя. Розумію, що всі втомилися сидіти вдома. Але закликаю вас: не ризикуйте, залишайтеся вдома! Бережіть себе!" - написав він.
- Здравствуйте, а я Владыка Паша Мерседес. Вы знаете, теперь верю, кхе-кхе.
Если в 00-00 - надо говорить "с начала суток", а не "у нас и моз разная статистика".