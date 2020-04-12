У Києві 416 підтверджених випадків COVID-19, за добу захворіли ще 20 осіб, у лікарні доставили лише чотирьох, - Кличко

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Значна кількість захворівших за останню добу киян лікується вдома на самоізоляції під контролем лікарів.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі! Ще 20 киян захворіли на коронавірус за минулу добу. Загалом у столиці вже 416 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав він.

Кличко повідомив, що захворіли 5 жінок віком від 49 до 60 років, 15 чоловіків віком від 19 до 74 років.

"У лікарні міста госпіталізували чотирьох пацієнтів. Інші лікуються вдома, на самоізоляції та під контролем лікарів", - написав Кличко.

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Мер Києва попросив жителів столиці залишатися вдома попри свято.

"Друзі! Я розумію, що сьогодні свято - Вербна неділя. Розумію, що всі втомилися сидіти вдома. Але закликаю вас: не ризикуйте, залишайтеся вдома! Бережіть себе!" - написав він.

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