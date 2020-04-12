"Раджу почекати з такими планами", - глава Єврокомісії фон дер Ляєн рекомендує європейцям не планувати літню відпустку

3137 27
"Раджу почекати з такими планами", - глава Єврокомісії фон дер Ляєн рекомендує європейцям не планувати літню відпустку

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн радить європейцям не планувати літню відпустку навіть на липень чи серпень, адже ніхто не знає, як розвиватиметься ситуація з епідемією коронавірусу.

Про це вона сказала в інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Раджу почекати з такими планами. Наразі ніхто не може робити достовірні прогнози на липень і серпень", - зазначила фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії також очікує, що обмеження на відвідування будинків для літніх людей, запроваджені через коронавірус, збережуться і  наступного року.

Читайте також: Мікрокраплі з коронавірусом після кашлю та чихання залишаються в повітрі понад 5 хвилин, - фінські вчені. ВIДЕО

"Без вакцини контакти літніх людей має бути обмежено настільки, наскільки це можливо. Я знаю, що це важко, а самотність - це пригнічення. Але це стосується життя", - сказала вона.

За оцінкою глави Єврокомісії, вакцина від COVID-19 може бути доступна наприкінці року.

Коронавірус і карантин
Єврокомісія карантин відпустка фон дер Ляєн Урсула COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15 Vitaly Ytsuken
"Советую подождать с такими планами", - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен рекомендует европейцам не планировать летний отпуск - Цензор.НЕТ 4606
показати весь коментар
12.04.2020 12:00
+13 fedjka - fedjka
всех добрых людей с Пасхой, здоровья вам и пусть Бог бережёт ваши семьи.
"Советую подождать с такими планами", - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен рекомендует европейцам не планировать летний отпуск - Цензор.НЕТ 1481
показати весь коментар
12.04.2020 12:05
+4 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен советует европейцам не планировать летний отпуск даже на июль или август, ведь никто не знает, (но блеет существо без мозгов,как будто оно знает а посему советует)))как будет развиваться ситуация с эпидемией коронавируса. "Советую подождать с такими планами", - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен рекомендует европейцам не планировать летний отпуск - Цензор.НЕТ 1404
показати весь коментар
12.04.2020 12:06
Дивитись коментарі