"Раджу почекати з такими планами", - глава Єврокомісії фон дер Ляєн рекомендує європейцям не планувати літню відпустку

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Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн радить європейцям не планувати літню відпустку навіть на липень чи серпень, адже ніхто не знає, як розвиватиметься ситуація з епідемією коронавірусу.

Про це вона сказала в інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Раджу почекати з такими планами. Наразі ніхто не може робити достовірні прогнози на липень і серпень", - зазначила фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії також очікує, що обмеження на відвідування будинків для літніх людей, запроваджені через коронавірус, збережуться і наступного року.

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"Без вакцини контакти літніх людей має бути обмежено настільки, наскільки це можливо. Я знаю, що це важко, а самотність - це пригнічення. Але це стосується життя", - сказала вона.

За оцінкою глави Єврокомісії, вакцина від COVID-19 може бути доступна наприкінці року.