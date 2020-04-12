Кількість тих, хто одужав від COVID-19, другий день перевищує кількість померлих від цієї хвороби, - Ляшко

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Серед 10 тих, хо одужав від коронавірусу за минулу добу, - 7 медпрацівників і 1 дитина. Коефіцієнт летальності - 3%, у 82% померлих від коронавірусу були супутні хронічні захворювання.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Показник одужання другий день поспіль перевищує кількість людей, які померли від коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.

Водночас він зазначив, що "коефіцієнт летальності в Україні на сьогодні становить 3%". У 82% померлих були супутні захворювання, зокрема, серцево-судинні, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень.

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"Найбільша кількість зареєстрованих випадків на сьогодні зафіксована у віковій групі від 40 до 59 років", - сказав головний санітарний лікар.

За його словами, на апараті штучної вентиляції легенів наразі перебувають 54 людини, серед них жодної дитини. "Кількість апаратів штучної вентиляції легенів, задіяних сьогодні в наданні медичної допомоги хворим із коронавірусною хворобою, не перевищує 10% від апаратів, підготовлених для надання медичної допомоги", - зазначив Ляшко.

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