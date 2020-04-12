Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого. ФОТОрепортаж

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12 квітня православні християни і греко-католики святкують Вербну неділю.

Фоторепортер Цензор.НЕТ побував у трьох храмах Києва.

На території Михайлівського собору відчинено малий храм. Головний храм, де відбувалась служба предстоятеля ПЦУ Епіфанія, зачинено, але біля входу стояв священик, який святив вербу всім охочим.



















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Церква святого Василія Великого сьогодні повністю зачинена для прихожан.





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Вхід до Володимирського собору було відчинено, люди могли зайти, щоб помолитися і поставити свічку.













Фото - Олег Богачук