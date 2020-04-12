Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого. ФОТОрепортаж

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12 квітня православні християни і греко-католики святкують Вербну неділю.

Фоторепортер Цензор.НЕТ побував у трьох храмах Києва.

На території Михайлівського собору відчинено малий храм. Головний храм, де відбувалась служба предстоятеля ПЦУ Епіфанія, зачинено, але біля входу стояв священик, який святив вербу всім охочим.

Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 01
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 02
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 03Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 04
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 05
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 06
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 07Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 08
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 09Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 10
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 11Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 12
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 13

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Церква святого Василія Великого сьогодні повністю зачинена для прихожан.

Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 14
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 15

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Вхід до Володимирського собору було відчинено, люди могли зайти, щоб помолитися і поставити свічку.

Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 16
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 17
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 18
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 19
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 20
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 21

Фото - Олег Богачук

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Топ коментарі
+19 Чайка Київ
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого - Цензор.НЕТ 8359
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12.04.2020 14:34
+18 Алекс Мышкевич
иди оближи поручни в супермаркете, дебил Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого - Цензор.НЕТ 1094
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12.04.2020 14:44
+12 Скрепы неизвестно чего
Надпись кратко гласит: Зачинено/Closed. И это, пожалуй, самое информативное.
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12.04.2020 14:34
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