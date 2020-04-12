Наше завдання - відродження ракетно-космічної промисловості, - Єрмак

Про це написав у фейсбуці глава Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні весь світ відзначає перший космічний політ з участю людини. Україна зробила величезний внесок у розвиток космонавтики. Саме Сергій Корольов, який народився в Житомирі, сконструював перший пілотований космічний апарат, який вивів людину в космос. Українські ракетоносії і зараз викликають захоплення у професійної спільноти.
Я хотів би, щоб ми завжди прагнули до більшого і ставили перед собою амбітні завдання. Відродження нашої ракетно-космічної промисловості - саме таке завдання", - зазначив Єрмак.
Государство не выделило финансирование на Павлоградский химический завод, который производит, перерабатывает и утилизирует ракетное топливо. Остановка завода будет означать остановку всей ракетной отрасли, в том числе производство ракет "Вільха".
Об этом Цензор.НЕТ Источник: https://censor.net.ua/n3188391