Наше завдання - відродження ракетно-космічної промисловості, - Єрмак

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Наше завдання - відродження ракетно-космічної промисловості, - Єрмак

Відродження ракетно-космічної промисловості є амбітним завданням нинішньої влади.

Про це написав у фейсбуці глава Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні весь світ відзначає перший космічний політ з участю людини. Україна зробила величезний внесок у розвиток космонавтики. Саме Сергій Корольов, який народився в Житомирі, сконструював перший пілотований космічний апарат, який вивів людину в космос. Українські ракетоносії і зараз викликають захоплення у професійної спільноти.

Я хотів би, щоб ми завжди прагнули до більшого і ставили перед собою амбітні завдання. Відродження нашої ракетно-космічної промисловості - саме таке завдання", - зазначив Єрмак.

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Наше завдання - відродження ракетно-космічної промисловості, - Єрмак 01

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Топ коментарі
+51 18c49ed2
И именно поэтому они гробят производство ракетного топлива, и для обороны страны тоже

Наша задача - возрождение ракетно-космической промышленности, - Ермак - Цензор.НЕТ 1937
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12.04.2020 14:56
+34 Алекс Мышкевич
и для этого не выплатили зарплату рабочим завода по производству ракетного топлива
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12.04.2020 14:57
+18 Shuha
Ага! Ну конечно! А это что?
Государство не выделило финансирование на Павлоградский химический завод, который производит, перерабатывает и утилизирует ракетное топливо. Остановка завода будет означать остановку всей ракетной отрасли, в том числе производство ракет "Вільха".
Об этом Цензор.НЕТ Источник: https://censor.net.ua/n3188391
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12.04.2020 14:53
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