Після завершення карантину ми побачимо "епоху Ренесансу", - Криклій

10779 104
Після завершення карантину ми побачимо "епоху Ренесансу", - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що за втратами у галузях туризму, авіації та послуг після завершення карантину очікується бум зростання. Водночас лише на відновлення пасажирських авіаперевезень потрібно буде не менше двох років.

Про це міністр розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо, що відразу після завершення карантину буде бум зростання. Зрозуміло, що за цей період економіка істотно втратить, особливо окремі галузі. У нашому випадку це авіаційна сфера, туризм, сфера послуг. Але надалі, я думаю, ми побачимо "епоху Ренесансу", - сказав Криклій.

Водночас лише на відновлення пасажирських авіаперевезень потрібно буде не менше двох років, вважає міністр.

"Треба розуміти, коли це закінчиться, як почнуть відкривати свої "повітряні ворота" інші країни. Бо, на жаль, потрібно, щоб було куди літати. І якщо в інших країнах буде так, як от в Італії чи в Іспанії, вируватиме коронавірус, зрозуміло, що туризм не розвиватиметься. Крім того, там теж туризм постраждав, авіаційні компанії збанкрутували. Тому це певний процес", - сказав він.

Читайте також: "Укрзалізниця" поки не планує підвищення вартості квитків, - міністр інфраструктури Криклій

Скільки саме триватимуть карантинні обмеження, міністр прогнозувати не береться.

"Я не розумію, скільки триватиме карантин, відверто кажучи. І сьогодні вам ніхто не дасть точної відповіді на це, скільки ми будемо виходити з цієї динаміки поширення цієї вірусної хвороби і за кількістю летальних випадків, за кількістю тих, хто захворів, тощо", - пояснив Криклій.

Коронавірус і карантин
бізнес карантин Криклій COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+36 кацахол
В принципі, логічно. Після повної зупинки економіки навіть дві гривні за рік в бюджет- уже буде зростання.
показати весь коментар
12.04.2020 14:50
+34 Огусто
После завершения карантина мы увидим "эпоху Ренессанса", - Криклий - Цензор.НЕТ 279
показати весь коментар
12.04.2020 14:56
+30 кацахол
После завершения карантина мы увидим "эпоху Ренессанса", - Криклий - Цензор.НЕТ 3327
показати весь коментар
12.04.2020 15:06
Дивитись коментарі