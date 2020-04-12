Після завершення карантину ми побачимо "епоху Ренесансу", - Криклій

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Міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що за втратами у галузях туризму, авіації та послуг після завершення карантину очікується бум зростання. Водночас лише на відновлення пасажирських авіаперевезень потрібно буде не менше двох років.

Про це міністр розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо, що відразу після завершення карантину буде бум зростання. Зрозуміло, що за цей період економіка істотно втратить, особливо окремі галузі. У нашому випадку це авіаційна сфера, туризм, сфера послуг. Але надалі, я думаю, ми побачимо "епоху Ренесансу", - сказав Криклій.

Водночас лише на відновлення пасажирських авіаперевезень потрібно буде не менше двох років, вважає міністр.

"Треба розуміти, коли це закінчиться, як почнуть відкривати свої "повітряні ворота" інші країни. Бо, на жаль, потрібно, щоб було куди літати. І якщо в інших країнах буде так, як от в Італії чи в Іспанії, вируватиме коронавірус, зрозуміло, що туризм не розвиватиметься. Крім того, там теж туризм постраждав, авіаційні компанії збанкрутували. Тому це певний процес", - сказав він.

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Скільки саме триватимуть карантинні обмеження, міністр прогнозувати не береться.

"Я не розумію, скільки триватиме карантин, відверто кажучи. І сьогодні вам ніхто не дасть точної відповіді на це, скільки ми будемо виходити з цієї динаміки поширення цієї вірусної хвороби і за кількістю летальних випадків, за кількістю тих, хто захворів, тощо", - пояснив Криклій.