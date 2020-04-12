Зеленський пообіцяв "мінімум мільйон доларів" за вакцину або ліки від коронавірусу, - Ляшко

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Зеленський пообіцяв "мінімум мільйон доларів" за вакцину або ліки від коронавірусу, - Ляшко

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв академікам нагороду у розмірі щонайменше $1 000 000, якщо ті зможуть винайти вакцину або ліки від коронавірусу.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вам відкрию секрет. Президент попросив мене, щоб я написав листи нашим академікам і пообіцяв, що якщо хтось винайде вакцину або ліки, то отримає, не знаю з якого фонду, мінімум мільйон доларів", - сказав він.

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Коронавірус і карантин
вакцина Зеленський карантин нагорода Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+50 вальтер
а еще учителям ЗП 4000$
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12.04.2020 15:25
+34 18c49ed2
Зеленский пообещал "минимум миллион долларов" за вакцину или лекарство от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3297
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12.04.2020 15:26
+27 Вася Шевченко f77d76ba
Зеленський пообіцяв "мінімум мільйон доларів" за вакцину або ліки від коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7083

...
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12.04.2020 15:41
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