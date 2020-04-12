Ані дефіциту хліба, ані стрибка цін на продукти не буде, - міністр економіки Петрашко

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Ані дефіциту хліба, ані стрибка цін на продукти не буде, - міністр економіки Петрашко

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко запевняє, що дефіциту хліба в Україні не буде, продовольчий ринок наповнений усіма категоріями товарів, цінова ситуація стабільна і контрольована.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

За словами Петрашка, здійснюється активний щоденний моніторинг стану цін на продукти, внутрішній продовольчий ринок наповнений усіма категоріями товарів, а цінова ситуація стабільна і контрольована.

"Забезпеченість пшеницею і хлібом - важливе питання, яке турбує українців. Два тижні тому Мінекономіки підписало меморандум з основними учасниками зернового ринку щодо граничних обсягів експорту пшениці. Станом на найнижчу точку, тобто до того, як почне надходити збіжжя з нового врожаю, у нас буде 3 млн тонн пшениці, тобто удвічі більше, ніж минулого року, що повністю гарантуватименам продовольчу безпеку. Тому жодного дефіциту хліба не буде", - підкреслив Петрашко.

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Міністр зазначив, що ціни на продукти не збільшувались останні 10 днів.

Серед причин, через які вони збільшувались до цього, Петрашко називає традиційне подорожчання окремих видів продуктів перед Великоднем, девальвацію валюти і спекуляцію.

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Топ коментарі
+6 Олег Алексеев d7aa94db
Значит зеленые продали за бугор не только маски, но и зерно.
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12.04.2020 15:47
+5 18c49ed2
Таких историй уже полно в сети

Ни дефицита хлеба, ни скачка цен на продукты не будет, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 1283
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12.04.2020 15:44
+5 Виктор Стеценко 216e0192
Ни дефицита хлеба, ни скачка цен на продукты не будет, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 1191
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12.04.2020 15:51
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