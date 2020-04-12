COVID-19 стане сезонним захворюванням і повертатиметься циклічно, - Ляшко

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COVID-19 стане сезонним захворюванням і повертатиметься циклічно, - Ляшко

Якщо вакцину або ліки від коронавірусу не вдасться знайти, нас всіх чекає нова біологічна реальність, в якій доведеться забути про каву в парку, а один з одним спілкуватися тільки через скайп.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко сказав в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Думаю, до жовтня всі країни вже будуть підготовлені (до коронавірусу. - Ред.) Зовсім інакше. Чому я говорю про жовтень - на мою особисту думку, коронавірусна хвороба все ж стане сезонним захворюванням і буде повертатися циклічно", - сказав Ляшко.

За його словами, все залежатиме від того, як саме стане мутувати вірус і як з цими мутаціями буде справлятися імунітет.

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"Якщо ми будемо мати стійкий імунітет до цього вірусу і мутації не викликатимуть хворобу - це один варіант розвитку подій. Якщо кожна нова мутація буде приводити до виникнення нової хвороби, що ж, тоді нам доведеться жити в нових біологічних реаліях. І забути про каву в парку, і спілкуватися тільки через скайп", - сказав він.

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Коронавірус і карантин
карантин Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+15 Кирилл Лещенко
COVID-19 станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7762
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12.04.2020 15:53
+11 Igor L
Коронавірус і був з самого початку сезонним вірусняком, якого ЗМІ роздули до розмірів світової катастрофи! А наша медицина настільки нікчемна що не змогла протистояти світовій паніці як білоруси і тупо повелась на цей розвод лохів! Припиняйте карантин, не смішіть людей і не вбивайте економіку України!
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12.04.2020 15:54
+9 Alex_Dimitrov
Ну как и грипп, тоже сезонная тема. И тоже с вакциной и лечением чёто не очень. Каждый год полмиллиона народу умирает по всему миру.
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12.04.2020 15:54
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