Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан. ФОТОрепортаж

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За останніми даними МОЗ, Чернівецька область суттєво випереджає інші регіони за кількістю хворих Covid-19 (432 випадки), проте 12 квітня в Вербну неділю біля храмів у Чернівцях достатньо людно.

Про це повідомляє місцеве видання АСС, передає Цензор.НЕТ.

"Вербну неділю в Україні святкують 12 квітня. Православні християни відзначають в цей день Вхід Господній в Єрусалим. Головною традицією цього свята є освячення гілочок верби. Для цього парафіяни йдуть на ранкову службу в церкву, а потім приносять ці гілочки в будинок, щоб захистити його від бід, злиднів і зберегти добробут в родині. У 2020 році вся Україна на карантині через коронавірус, тому служби транслюватимуть онлайн. Проте не всі парафіяни дотримуються карантину і все ж вирішили освятити вербу у храмах", - пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого. ФОТОрепортаж

Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан 01
Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан 02
Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан 03
Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан 04
Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан 05
Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан 06
Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан 07
Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан 08
Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан 09
Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан 10

Коронавірус і карантин
карантин церква Чернівці COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+43 Serg Koshserg
а пoчему пoлиция бездейсвует, пoчему не сoставляет прoтoкoлы за нарушение карантина?
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12.04.2020 16:19
+42 Ольга Мартынюк 8c212b17
Якісь просто смертники...
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12.04.2020 16:18
+31 Олег Анатолиевич
Обратите внимание - когда много народу аваковские мусора скромно наблюдают из далека. А вот когда дама с собачкой, или парень на самокате, или спортсмен на турнике, отец с коляской... вот тогда они кидаюся в десятером как тузик на грелку.
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12.04.2020 16:22
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