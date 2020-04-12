У нас є кандидати на посаду міністра енергетики, - Шмигаль

Про це Прем'єр-міністр заявив в ефірі програми "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
"Ми шукали людину, яка буде професійною. Це декілька напрямків. Тобто, це буде надзвичайно професійна людина, яка має досвід у кожній із цих галузей. Доволі важко таку людину знайти", – пояснив Денис Шмигаль.
За його словами, є "хороші сильні кандидати" на посаду міністра енергетики та захисту довкілля, який повинен вирішувати наявні проблеми в енергетичній сфері.
Но он единственный из пост совецких , который добился чего-то действействительно хорошего и чего можно попробовать руками , пощупать .
Так вот , он сказал , что если вновь избранный президент через три месяца не смог добиться чего-то реально заметного , нового и хорошего , то дальше уже ничего не будет .
Не помню дословно .
Прошёл год . я разочарован . Меня снова обманули .
Нет , я попрежнему считаю Пэдра феноменально жадным вором и барыгой , человеком без совести и чести , но и в Зеленском разачоровался .
Нас снова обманули .
Печалька ...