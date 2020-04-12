У Чорногорії митрополита Амфілохія і декількох священників забрали в поліцію після проведеної на тлі коронавірусу літургії

Священнослужителі дали свідчення в зв'язку з проведенням літургії у Вербну неділю в умовах складної епідеміологічної ситуації в країні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Десять священників митрополії дали свідчення інспекторам Центру безпеки в Подгориці і чекають рішення судді", - йдеться в повідомленні.
Раніше в Чорногорській-приморській митрополії журналістам неофіційно повідомили, що серед тих, хто перебуває в Центрі безпеки, є і митрополит Амфілохій.
У метрополії пояснили, що Амфілохій служив літургію в Златиці, одному з районів Подгориці.
Раніше цього тижня в регіональній пресі звучала критика на адресу православної церкви в Чорногорії, де, незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію, продовжували проводити обряди причастя.