Україна зараз рухається за оптимістичним сценарієм поширення COVID-19: він передбачає до 2% хворого населення, - Ляшко

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Україна зараз рухається за оптимістичним сценарієм поширення COVID-19: він передбачає до 2% хворого населення, - Ляшко

На сьогодні Україна рухається за оптимістичним сценарієм поширення коронавірусної хвороби, який передбачає інфікування не більше 2% населення.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми рухаємося за оптимістичним сценарієм, і це, можна сказати, завдяки превентивним заходам, які прийняла наша країна. ... Зараз ми йдемо за сценарієм, який передбачає, що за період спалаху буде інфіковано не більше 2% населення. Чому 2% - це оптимістичний сценарій? Тому що за нашими розрахунками, у разі  2% інфікованого населення наша система охорони здоров'я безболісно впорається з тією кількістю хворих, які будуть надходити у відділення інтенсивної терапії", - розповів Ляшко.

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За його словами, колапс медичної системи в Україні може виникнути, якщо на коронавірус захворіє 10% населення і більше.

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+25 саша паламарчук
Украина сейчас идет по оптимистическому сценарию распространения COVID-19: он предусматривает до 2% заболевшего населения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9431
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12.04.2020 17:38
+24 pompiere
Ні в одній нормальній країні не обирають президентами нізькорівневих кловунів.
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12.04.2020 17:32
+21 Люцифер
Украина сейчас идет по оптимистическому сценарию распространения COVID-19: он предусматривает до 2% заболевшего населения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4252
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12.04.2020 17:33
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