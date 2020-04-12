53 медпрацівники на Дніпропетровщині перебувають на ізоляції через контакт з інфікованою коронавірусом медсестрою

2450

На Дніпропетровщині в райцентрі Петропавлівка через інфікування коронавірусом медсестри на ізоляції перебувають 53 медпрацівники. місцевої лікарні.

Інформацію про цей випадок Радіо Свобода підтвердила начальниця відділу санепіднагляду ДУ Госпотребслужби в Дніпропетровській області Неля Полюхович, передає Цензор.НЕТ.

За її даними, у всіх медпрацівників взяли аналізи методом полімеразної ланцюгової реакції, на результати очікують.

Жінка, у якої діагностували хворобу, мала контакти з членами релігійної організації, яка проводила біблійну школу в Першотравенську, де потім зафіксували спалах коронавірусу.

За даними МОЗ, станом на ранок 12 квітня на Дніпропетровщині лабораторно підтвердили 58 випадків COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Закарпаття перевіряє факт приховування головлікарем Іршавської райлікарні інформації про COVID-19 у пацієнтки, яка згодом померла