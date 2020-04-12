У співробітника Закарпатської ОДА виявили Covid-19: держустанова працює в строгому режимі карантину

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У штатного співробітника Закарпатської обласної державної адміністрації методом ПЛР-діагностики підтверджено коронавірус.

Про це повідомляється на сторінці обладміністрації в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Людина з 1 квітня - у відпустці. Керівники обладміністрації безпосереднього контакту з особою не мали. Коло контактних осіб встановлено, у них відібрано біоматеріали для проведення ПЛР-тестування.

У Закарпатській облдержадміністрації діє строгий режим карантину: призупинено особистий прийом громадян із 17 березня, вхід за посвідченнями, проводиться дезінфекція приміщень, в коридорах встановлені дезінфекційні розчини, працівники носять захисні маски для обличчя та рукавички.

Структурні підрозділи продовжують працювати у режимі карантину із 17 березня цього року", - йдетьсяу повідомленні.

За даними ОДА, у всіх 12 осіб, які контактували з працівником ОДА, тест не підтвердив наявність коронавірусу.

Як повідомлялося, в Україні станом на 9:00 12 квітня в Закарпатській області підтверджені 82 випадки захворювання, у тому числі за минулу добу 22 нові випадки, три людини одужали.

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