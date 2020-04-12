Воїн 93-ї ОМБр Леонід Скакуненко загинув 12 квітня у зоні проведення операції Об'єднаних сил

5793

Від поранень, завданих під час обстрілу позицій ЗСУ в зоні проведення операції Об'єднаних сил в Луганській області 12 квітня, загинув навідник механізованого батальйону 93-ї ОМБр Леонід Скакуненко (позивний Барон).

Про це йдеться на офіційній сторінці 93-ї ОМБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми знову змушені повідомляти про смерть нашого побратима. Сьогодні вранці внаслідок ворожого обстрілу позицій холодноярців з гранатомета пішов з життя піхотинець Леонід Скакуненко із позивним Барон. У цей час солдат був на бойовому чергуванні.

Леонід, за військовою спеціальністю "навідник", служив у механізованому батальйоні з вересня 2017 року. Він народився 22 квітня 1987 року у селі Лихівка П’ятихатського району Дніпропетровської області. Мав середню освіту. У 2014 році призвався у Національну гвардію по мобілізації. Далі – контракт із 93-ю бригадою Холодний Яр, у складі якої воював вже третю ротацію. Брав участь у бойових діях у Новотроїцькому, Новоселівці Другій, на околицях Кримського.

Барон був справжнім героєм: самовідданим, патріотичним. У лютому цього року він разом із побратимами відбив напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи, яка спробувала прорватися на позиції холодноярців. Він поклав життя, воюючи з російськими окупантами на одній із найскладніших ділянок фронту.

У Леоніда залишилася дружина, син від першого шлюбу, рідна сестра", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог двічі від початку доби відкривав вогонь на Донбасі, один воїн ОС загинув, одного поранили, - пресцентр

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.