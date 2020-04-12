Кількість смертей від коронавірусу у Великій Британії перевищила 10,6 тисяч: за добу - 737 померлих

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Кількість смертей від коронавірусу у Великій Британії перевищила 10,6 тисяч: за добу - 737 померлих

У Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії за добу від наслідків коронавірусної інфекції померли 737 осіб.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту Британії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, за даними станом на ранок 12 квітня, всього тести на коронавірус здали 352 тис. 974 особи. Наразі результати тестів відомі стосовно 282 тис. 374 осіб. З них підтверджено інфікування коронавірусом у 84 тис. 279 осіб. За добу кількість інфікованих збільшилася на 5 тис. 288. Останні дані щодо смертності від коронавірусу у Британії зафіксовані станом на вечір 11 квітня - 10 тис. 612 осіб. 

Сьогодні зафіксували 657 нових випадків смерті в Англії і 18 - в Уельсі. Цифри щодо Шотландії і Північної Ірландії ще не відомі

Інтерфакс-Україна зазначає, що, хоча приріст смертей у Великій Британії сповільнилося в порівнянні з попередніми двома днями, але рівень смертності від коронавірусу в королівстві залишається одним з найвищих в світі. Також, уточнює, що офіційна статистика не дає повну картину того, що відбувається, оскільки в неї не включаються особи, які померли не в лікарнях, а в будинках для людей похилого віку.

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Коронавірус і карантин
Велика Британія карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 Эдуард Силенко
От мене постійно цікавить одне питання, як в Азії де проживає найбільше скупчення людей на квадратний кілометер, де вони практично один на одному їздять так швидко подолали спалах хвороби?! Як півтораміліардний Китай и тим паче півтораміліардна Індія і різні там Мянми, Вєтнами, Індонезії , Камбоджі, Лаоси і т.д. з херовою тучою людей, могли локалізувати коронавірус і перемогти "пандемію" ЯК?!!!! Що дуже дивне твориться у світі. Чому там постійно виникають різні чуми, атипові пневмонії, пташині та свинячі грипи, різні віруси, а вони спокійно переживають їх це при тому, що про якусь гігієну в побуті та харчуванні там навіть не чули. Чи може саме через це? І популяція їхня не зменшується, а світ вони при цьому страшно засирають викидами та відходами. Дивні речі творяться в цьому світі.
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12.04.2020 19:36
+6 Vitaly Gorpinyuk
Выявлено 84 тысячи, умерло 10 тыс. Каждый восьмой и пусть кто-то еще заикнется что вирус не опасен... Это Англия, нам писец будет если не будем самоизолироваться.
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12.04.2020 19:32
+4 NonCFist
Будь осторожен, следи за собой.
Количество смертей от коронавируса в Великобритании превысило 10,6 тыс.: за сутки - 737 умерших - Цензор.НЕТ 671
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12.04.2020 19:20
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