Кількість смертей від коронавірусу у Великій Британії перевищила 10,6 тисяч: за добу - 737 померлих

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У Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії за добу від наслідків коронавірусної інфекції померли 737 осіб.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту Британії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, за даними станом на ранок 12 квітня, всього тести на коронавірус здали 352 тис. 974 особи. Наразі результати тестів відомі стосовно 282 тис. 374 осіб. З них підтверджено інфікування коронавірусом у 84 тис. 279 осіб. За добу кількість інфікованих збільшилася на 5 тис. 288. Останні дані щодо смертності від коронавірусу у Британії зафіксовані станом на вечір 11 квітня - 10 тис. 612 осіб.

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Інтерфакс-Україна зазначає, що, хоча приріст смертей у Великій Британії сповільнилося в порівнянні з попередніми двома днями, але рівень смертності від коронавірусу в королівстві залишається одним з найвищих в світі. Також, уточнює, що офіційна статистика не дає повну картину того, що відбувається, оскільки в неї не включаються особи, які померли не в лікарнях, а в будинках для людей похилого віку.

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