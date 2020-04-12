Кількість випадків COVID-19 на Кіровоградщині зросла до 122, із них 44 медики, 5 - діти, - ОДА

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Кількість випадків COVID-19 на Кіровоградщині зросла до 122, із них 44 медики, 5 - діти, - ОДА

У Кіровоградській області зафіксували 122 випадки захворювання на COVID-19. Коронавірус, зокрема, виявили у 44 медпрацівників.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, інфіковані медики працюють в різних установах області. Серед них:

8 медпрацівників обласної лікарні.
20 медпрацівників обласного госпіталю ветеранів війни.
4 медпрацівникіи Центральної міської лікарні в Кропивницькому.
6 медпрацівників приватної клініки.
1 медпрацівник онкоцентру.
1 медпрацівник Центру репродуктивної медицини.
2 медпрацівники Центру екстреної медичної допомоги.
2 працівниці аптеки.

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Крім того, вчора підтвердили коронавірус ще у 2 дітей з Кропивницького. Всього в області кількість інфікованих на коронавірус дітей зросла до 5.

"У 5-річної дівчинки також інфікованим на коронавірус є батько. Сім'я з легким перебігом хвороби перебуває на самоізоляції вдома.
Також коронавірус підтвердили в 8-річного хлопчика. Він має легку форму захворювання й лікується вдома", - повідомив він.

6 випадків захворювання COVID-19 є летальними

Кількість випадків COVID-19 на Кіровоградщині зросла до 122, із них 44 медики, 5 - діти, - ОДА 01
Кількість випадків COVID-19 на Кіровоградщині зросла до 122, із них 44 медики, 5 - діти, - ОДА 02
Кількість випадків COVID-19 на Кіровоградщині зросла до 122, із них 44 медики, 5 - діти, - ОДА 03

Коронавірус і карантин
карантин Кіровоградщина COVID-19 коронавірус
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