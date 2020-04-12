Кількість випадків COVID-19 на Кіровоградщині зросла до 122, із них 44 медики, 5 - діти, - ОДА

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, інфіковані медики працюють в різних установах області. Серед них:
8 медпрацівників обласної лікарні.
20 медпрацівників обласного госпіталю ветеранів війни.
4 медпрацівникіи Центральної міської лікарні в Кропивницькому.
6 медпрацівників приватної клініки.
1 медпрацівник онкоцентру.
1 медпрацівник Центру репродуктивної медицини.
2 медпрацівники Центру екстреної медичної допомоги.
2 працівниці аптеки.
Крім того, вчора підтвердили коронавірус ще у 2 дітей з Кропивницького. Всього в області кількість інфікованих на коронавірус дітей зросла до 5.
"У 5-річної дівчинки також інфікованим на коронавірус є батько. Сім'я з легким перебігом хвороби перебуває на самоізоляції вдома.
Також коронавірус підтвердили в 8-річного хлопчика. Він має легку форму захворювання й лікується вдома", - повідомив він.
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