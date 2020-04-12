Папа Римський у великодньому посланні побажав припинення страждань на сході України

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Папа Римський у великодньому посланні побажав припинення страждань на сході України

Папа Римський Франциск у пасхальному посланні наголосив, що під час пандемії коронавірусу варто припинити тривалі війни.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на радіо Ватикану.

"Це не час на те, щоб і далі виробляти та займатися торгівлею зброї, витрачаючи величезний капітал, який повинен бути використаним на те, щоб лікувати людей та рятувати життя. Нехай же це, навпаки, буде час покласти край тривалій війні, яка закривавила дорогу Сирію, конфліктові в Ємені та напруженню в Іраку, як також у Лівані. Нехай же це буде час, коли ізраїльтяни й палестинці відновлять діалог, щоб знайти стійке та тривале рішення, що дозволить обом сторонам жити в мирі. Нехай припиняться страждання населення східних регіонів України", - сказав понтифік.

Франциск також закликав країни до солідарності в боротьбі з пандемією коронавірусу. Він наголосив на необхідності скоротити або пробачити борги бідних країн, які страждають від епідемії.

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Зазначимо, що Папа Римський провів пасхальне богослужіння у Ватикані без прихожан. Церемонія транслювалася онлайн.

Нагадаємо, 12 квітня у християн західного обряду Великдень.

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Топ коментарі
+8 Ali Hasan
На сході України війна, яка викликала страждання. Тому на першу чергу треба говорити про агресора, який повинен припинити війну, а не про наслідки війни - страждання.
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12.04.2020 20:04
+5 Ma Cherie
Дай Боже нам перемоги над видимими і невидимими ворогами.
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12.04.2020 20:04
+3 ALEX SUROVV
Лучше бы римский папа призвал не помогать кремлевскому Дьяволу
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12.04.2020 20:14
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