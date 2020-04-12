Для подолання енергокризи необхідно терміново призначити Міністра енергетики та керівників державних енергокомпаній, - Кучеренко

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Для подолання енергокризи необхідно терміново призначити Міністра енергетики та керівників державних енергокомпаній, - Кучеренко

Для подолання кризи в енергетиці необхідно негайно призначити міністра енергетики та захисту довкілля, а також керівників державних енергокомпаній.

Про це заявив народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко в ефірі телеканалу "Україна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на obozrevatel.

"Ми сьогодні маємо ситуацію повної колективної безвідповідальності. Міністра немає, навіть тимчасово виконуючого немає, бо перший заступник, а він на Кабмін посилає заступника свого Рябчина. "Енергоатом" – т.в.о. "Укренерго" – т.в.о. декілька ще енергетичних компаній – т.в.о. Немає до кого звертатися", - сказав Кучеренко.

Нагадаємо, раніше лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що енергетична галузь перебуває на межі виживання і відсутність профільного міністра в такій ситуації є неприпустимою.

Зі свого боку народний депутат України, голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що криза в енергетиці спровокована діями глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса. За словами депутата, Герус за пів року знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля і електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віцепрезидентом "Енергоатому" хочуть призначити громадянина ФРН Хартмута, якого вигнали з поста голови ОСББ в Києві за злодійство, - нардеп від "Батьківщини" Кучеренко

10 квітня керівник "Житомиробленерго" Олексій Шекета повідомив, що через зниження рівня платежів за спожиту електроенергію підприємство може вдатися до вимушених "віялових" відключень енергопостачання для підприємств та побутових споживачів.

Новий Кабмін
Волинець Кабмін Кучеренко Тимошенко енергетика Міністерство енергетики та захисту довкілля
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Топ коментарі
+10 SANDY
Для початку - треба вибрати нового президента.... цей вже засмердівся Для преодоления энергокризиса необходимо срочно назначить Министра энергетики и руководителей государственных энергокомпаний, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 706
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12.04.2020 20:13
+7 pompiere
Просто в принципі обрати міністра енергетики не вирішить питання.

Обирати треба не в принципі, а компетентну людину.

І яскравий приклад того, що юля не годиться для цього - оця істота:
Для преодоления энергокризиса необходимо срочно назначить Министра энергетики и руководителей государственных энергокомпаний, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 9070
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12.04.2020 20:11
+7 Олександр Рем
Тю-ю-ю! А откуда им взяться? Это только люмпенированые зелохи были уверены что любая кухарка (или клован) может управлять государством. Хотя чем там думать? Зеленым дерьмом в черепушке?
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12.04.2020 20:22
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