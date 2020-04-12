Шмигаль у своєму привітанні переплутав Великдень із Різдвом

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переплутав два найбільших християнських свята - Великдень і Різдво.

12 квітня голова уряду розмістив у фейсбуці привітання християнам західного обряду з Великоднем, повідомляє Цензор.НЕТ.





"Цей день люди традиційно проводять у колі сім'ї, в компанії друзів і йдуть до церкви, щоб вітати народження Христа", - йдеться в привітанні.

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Пізніше текст привітання був виправлений.

"Цей день люди традиційно проводять у родинному колі, у компанії друзів та йдуть до церкви, щоби привітати воскресіння Христа. Та на жаль, не цього року", - йдеться у виправленому привітанні.