В Італії 11 квітня від COVID-19 померла 431 людина, це найменша добова кількість смертей із 19 березня

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В Італії 11 квітня від COVID-19 померла 431 людина, це найменша добова кількість смертей із 19 березня

В Італії, яка найсильніше з європейських країн постраждала від епідемії коронавірусу, за добу помер 431 пацієнт.

Це найменше число більш ніж за три тижні, з 19 березня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Загальна кількість померлих в Італії сягнула 19 899, повідомило Агентство цивільного захисту країни. Більше померлих лише у США.

Також зростає кількість тих, хто не потребує перебування у відділенні інтенсивної терапії, і загалом навантаження на лікарні зменшується, повідомив керівник служби цивільного захисту Анжело Борреллі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість померлих в Італії від COVID-19 лікарів досягла сотні, заразилися 13 522 медпрацівники

Нагадаємо, 20 українських лікарів поїхали на два тижні в Італію для надання допомоги.

Коронавірус і карантин
Італія карантин смерть COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+8 pompiere
До 9 травня ще майже місяць, а міровая закуліса вже включила задню?

путєноїди казали, що віруса, епідемії, пандемії немає, а є лише бажання міровой закуліси не дати путєну прийняти парад на красній площі.
В Италии 11 апреля от COVID-19 умер 431 человек, это наименьшее суточное количество смертей с 19 марта - Цензор.НЕТ 7381
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12.04.2020 21:06
+8 XENOmorph X e9763c3a
Йде на спад і це є добре.
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12.04.2020 21:07
+8 shokolad
Багато ще (((. Але, слава Богу, меншає кількість померлих.
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12.04.2020 21:07
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