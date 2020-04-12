Це найменше число більш ніж за три тижні, з 19 березня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Загальна кількість померлих в Італії сягнула 19 899, повідомило Агентство цивільного захисту країни. Більше померлих лише у США.
Також зростає кількість тих, хто не потребує перебування у відділенні інтенсивної терапії, і загалом навантаження на лікарні зменшується, повідомив керівник служби цивільного захисту Анжело Борреллі.
Нагадаємо, 20 українських лікарів поїхали на два тижні в Італію для надання допомоги.
путєноїди казали, що віруса, епідемії, пандемії немає, а є лише бажання міровой закуліси не дати путєну прийняти парад на красній площі.