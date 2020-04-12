Затримка дихання на 10 секунд не визначає наявність коронавірусу, - МОЗ

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.
"Йдеться про вправу, яка передбачає затримку дихання на 10 секунд. Згідно з поширеною інформацією, якщо людина змогла так протриматися, то інфікування у неї немає. МОЗ розвінчує цей фейк.
"Це дихальна вправа не може визначити відсутність або наявність у вас COVID-19. Зверніться до сімейного лікаря, якщо підозрюєте COVID-19 у себе або близьких", - інформує МОЗ.
"Від початку епідемії COVID-19 поширюється багато міфів про те, як нібито можна вберегтися від хвороби чи самостійно виявити коронавірус в організмі.
Закликаємо: під час появи будь-яких респіраторних симптомів не займатися самолікуванням, а звернутися до сімейного лікаря. Медичні працівники мають чіткий алгоритм дій і зможуть перевірити, чи хворієте ви на COVID-19", - зазначає відомство.