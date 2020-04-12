Шість випадків COVID-19 підтвердили 12 квітня на Рівненщині, сім осіб одужали, - санлікар області Сафонов

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Шість випадків COVID-19 підтвердили 12 квітня на Рівненщині, сім осіб одужали, - санлікар області Сафонов

Станом на 20:00 неділі, 12 квітня, в Рівненській області підтверджено 6 нових випадків зараження коронавірусом. Усього в області 125 хворих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос України, це троє рівнян – дві жінки віком, 58 і 59 років та 48-річний чоловік; двоє мешканок міста Здолбунів віком 44 і 62 роки; 33-річний житель селища Квасилів Рівненського району. Усі інфіковані прямо або опосередковано контактували з раніше зафіксованими хворими на коронавірус.
Загалом сьогодні Рівненський обласний лабораторний центр перевірив 23 зразки на коронавірус.
Таким чином, станом на вечір 12 квітня на Рівненщині 125 випадків захворювання на коронавірус. Географія поширення хвороби:

м.Рівне ( 49),

Сарненський район (37),

Рівненський (19),

Здолбунівський (7),

Дубенський (5),

Радивилівський (4),

Березнівський (2),

Гощанський(1),

Володимирецький (1) райони.

"Найбільше інфікованих віком від 40 до 49 років – 33, від 50 до 59 років – 30", - сказав головний санітарний лікар області Роман Сафонов.
Серед хороших новин: на Рівненщині одужало 7 людей. До виписки готують ще двох пацієнтів Сарненської ЦРЛ. Чекають результатів повторних ПЛР-тестів. За умови негативного результату, завтра їх випишуть. За словами головного лікаря Сарненської ЦРЛ Василя Іванюка, є така перспектива ще у трьох пацієнтів, результати перших ПЛР-тестів яких негативні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У глави Сарненської районної держадміністрації Кохана підтвердили коронавірус

Коронавірус і карантин
карантин Рівненщина COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 ALEX SUROVV
Ну после сегодняшнего причащения у кремлевских чекистов РПЦ через пару дней будет веселье посерьезнее
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12.04.2020 22:05
+1 Ali Hasan
Співвідношення померлих до одужавших в Україні є одним із найгірших у Світі.
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12.04.2020 21:52
+1 Mrlegendari333
Шесть случаев COVID-19 подтвердили 12 апреля на Ривненщине. Все шестеро инфицированных были пристрелены на месте, не вставая с кушетки. Пора переходить на новый шугоуровень, заезжая мантра перестает вставлять, стало все чаще вспоминает про жратву, нужен препарат посильнее. А то быть беде. Или "к Земле приближается астероид, битком набитый короновирусами", не вздумайте вылазить из-под кроватей как минимум 4 года😱
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12.04.2020 22:24
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