Гутцайт не проти, щоб мільйонери очолювали спортивні федерації України: "Я з радістю піду на цей крок"

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Гутцайт не проти, щоб мільйонери очолювали спортивні федерації України: "Я з радістю піду на цей крок"

На думку міністра, багаті українці зможуть платити спортсменам і тренерам гідну зарплату.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що підтримає олігархів, які захочуть очолити спортивні федерації країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"А чому ні? Якщо до мене звернеться чоловік з великими грошима і скаже, що буде виділяти мільйон доларів щороку для будь-якого спорту, але хоче стати президентом федерації, я з радістю піду на цей крок.

Для того, щоб ця людина повернула багато тренерів в країну, щоб ця людина почала платити тренерам достатню кількість грошей. Якщо він підтримуватиме спортсменів, і вони отримуватимуть гідну зарплату - чому ні?

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Тому я нічого поганого в цьому не бачу. Це буде гарною новиною, коли олігархи почнуть ставати президентами федерацій. Я впевнений, що федерації почнуть розвиватися", - сказав Гутцайт.

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Топ коментарі
+33 Alexey Chernyavsky
Энергетику и машиностроение они уже возглавили.
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12.04.2020 22:07
+10 Валерка Бродяжный 2
А сейчас что ,бедные управляют? Каких олигархов вы хотите видеть? Видно вы хотите, чтобы вся страна принадлежала только двоим олигархам...
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12.04.2020 22:13
+10 Igor L
Потім будуть договорні матчи та махінації з тоталізаторами.
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12.04.2020 22:16
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