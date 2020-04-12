Гутцайт не проти, щоб мільйонери очолювали спортивні федерації України: "Я з радістю піду на цей крок"

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На думку міністра, багаті українці зможуть платити спортсменам і тренерам гідну зарплату.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що підтримає олігархів, які захочуть очолити спортивні федерації країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"А чому ні? Якщо до мене звернеться чоловік з великими грошима і скаже, що буде виділяти мільйон доларів щороку для будь-якого спорту, але хоче стати президентом федерації, я з радістю піду на цей крок.

Для того, щоб ця людина повернула багато тренерів в країну, щоб ця людина почала платити тренерам достатню кількість грошей. Якщо він підтримуватиме спортсменів, і вони отримуватимуть гідну зарплату - чому ні?

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Тому я нічого поганого в цьому не бачу. Це буде гарною новиною, коли олігархи почнуть ставати президентами федерацій. Я впевнений, що федерації почнуть розвиватися", - сказав Гутцайт.