Вартість обсервації для українців, що повертаються з-за кордону, входитиме в ціну квитка, - Криклій

5004

Протягом останнього тижня відпрацьовується сценарій проведення обсервації в форматі, коли українець оплачує її під час купівлі квитка.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми якраз зараз останній тиждень відпрацьовуємо сценарій стосовно того, як відбуватиметься обсервація. І ми говоримо тільки про той формат, що громадянин, заздалегідь купуючи квиток, оплачує так само і обсервацію, тобто вона є обов’язковою. Навіть більше, він підписує цю обов’язкову обсервацію.

Потім при реєстрації з країни, з якої він вилітає, теж погоджується і підписує зобов’язання власноруч щодо дотримання обсервації. Тоді це ми вже координуємо тут, коли вони прилітають в Україну.

Зрозуміло, що термоскринінг, перевірки стандартні, прикордонна служба, митники і у супроводі поліції їх вже довозять до місць обсервації. І на місцях обсервації так само присутні будуть поліцейські, які контролюватимуть периметр, щоб ніхто з тих, хто має дотримуватися обсервації не порушував правил", - сказав міністр.

Нагадаємо, 29 березня уряд прийняв рішення про обов'язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.