Коронавірус найстрімкіше поширюється в Чернівецькій області та Києві, - МОЗ опублікувало динаміку захворюваності COVID-19 у регіонах

"Станом на 12 квітня найбільш стрімке поширення коронавірусної хвороби зафіксовано у Чернівецькій області (432 випадки) та місті Києві (416 випадків). Ці регіони є лідерами з кількості випадків COVID-19 від самого початку епідемії. На третьому місці - Івано-Франківська область (291 випадок)", - зазначили у відомстві, передає Цензор.НЕТ.
Найменшу кількість випадків зафіксовано в Миколаївській (2), Луганській (3) та Чернігівській (9) областях. Найдовше зараження були відсутні саме у Миколаївській області.
Как следствие - страна оказалась не готова к полномасштабному развертыванию медицинских служб в условиях эпидемии, приему своих граждан прибывающих из зон эпидемии и проведения массового тест-обследования населения страны.
Именно в результате этого была спровоцирована массовая вспышка и взрывное распространение заболевания по территории Украины.
Более того, уже в условиях "чрезвычайной ситуации" объявленной в стране, в условиях закрытой границы правительство продолжает принимать "потенциально зараженных" граждан из стран с намного более высоким уровне эпидемии, чем у нас Вместе с "гуманитарной помощью" Объединенные Арабские Эмираты (зараженных 3 360), выслали в Украину 111 украинцев, Турция (зараженных 52157) - 40 человек, усугубляя и без того серьезную эпидемическую ситуацию. При том никаких мер карантинной изоляции лиц прибывающих из очагов эпидемии предусмотренных законом Украины так никто и не применяет..
Ответственность за все это несет лично президент Украины, как глава государства (ст.102 Конституции Украины), как глава Совета национальной безопасности и обороны (ст..102 Конституции Украины). и полный состав Кабинета Министров, как высший орган в системе исполнительной власти (ст 113 Конституции Украины).
Именно по их вине в этой эпидемии могут погибнуть тысячи людей !
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