Укргідрометцентр попереджає про заморозки в Україні найближчими днями, - ДСНС

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За даними Укргідрометцентру, 13 квітня на Лівобережжі - сильні заморозки, вночі 14 квітня - заморозки і в східних областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

13 квітня на всій території України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, 13 квітня на Лівобережжі сильні заморозки (на поверхні ґрунту та в повітрі) 0-5° (ІI рівень небезпечності - помаранчевий); вночі 14 квітня у східних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5°(І рівень небезпечності - жовтий).

У Києі вночі 13 квітня очікуються сильні заморозки (на поверхні ґрунту) 0-2°(І рівень небезпечності - жовтий).

У Київській області вночі 13 квітня очікуються сильні заморозки 0-5°(І рівень небезпечності - жовтий)", - йдеться в повідомленні.

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