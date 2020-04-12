Укргідрометцентр попереджає про заморозки в Україні найближчими днями, - ДСНС

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Укргідрометцентр попереджає про заморозки в Україні найближчими днями, - ДСНС

За даними Укргідрометцентру, 13 квітня на Лівобережжі - сильні заморозки, вночі 14 квітня - заморозки і в східних областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

13 квітня на всій території України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, 13 квітня на Лівобережжі сильні заморозки (на поверхні ґрунту та в повітрі) 0-5° (ІI рівень небезпечності - помаранчевий); вночі 14 квітня у східних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5°(І рівень небезпечності - жовтий).

У Києі вночі 13 квітня очікуються сильні заморозки (на поверхні ґрунту) 0-2°(І рівень небезпечності - жовтий).

У Київській області вночі 13 квітня очікуються сильні заморозки 0-5°(І рівень небезпечності - жовтий)", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+8 Аль Капучіно
При Петрі весна була як весна ! )))
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12.04.2020 23:40
+6 5 копійок
Укргидрометцентр предупреждает о заморозках в Украине в ближайшие дни, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5424
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12.04.2020 23:23
+5 133133
бо Петро заморозки крав з бюджету
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13.04.2020 00:00
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