Загроза розпаду ЄС минула, держави прагнуть пройти через пандемію коронавірусу разом, - глава ЄК фон дер Ляєн

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Хоча на початку пандемії COVID-19 Євросоюз зіткнувся з реальною загрозою розпаду, вже зараз цей ризик залишився позаду.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на початку пандемії коронавірусу ЄС не вистачало солідарності, всі просто дивилися на свої проблеми, а кордони закривалися без узгодження, пише Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

За її словами, сьогодні воля пройти через це разом повернулася. "Є рішення, які були неймовірні ще пів року тому. Це підвищує почуття спільності та впевненості", – додала президент Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн наголосила: те, що країни вжили надзвичайних заходів в умовах кризи – в принципі, добре. Однак важливо, щоб заходи бути пропорційними, обмеженими у часі та демократично контролювалися. У разі, якщо обмеження виходять за межі, то голова ЄК готова до дій. Наприклад, ЄС вже стурбований тим, що відбувається в Угорщині.

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Там лояльні до Віктора Орбана парламентарії надали йому надзвичайні повноваження. Тепер він може управляти Угорщиною лише за допомогою декретів, обійшовши парламент (де все одно ⅔ - його партія). Діяльність законодавчого органу припинена.

Як зазначила Урсула фон дер Ляєн, найближчими днями Єврокомісія надасть обережні рекомендації щодо того, як можна крок за кроком виходити з надзвичайних заходів. Кожна країна сама встановлюватиме дати, адже всі члени ЄС перебувають на різних стадіях пандемії.

Зазначимо, що станом на 12 квітня у світі підтверджено 1 792 782 випадки COVID-19, 109 785 осіб померли, 411 515 - одужали. П’ятірка країн за кількістю інфікованих: США (533 115), Іспанія (166 019), Італія (152 271), Франція (129654) та Німеччина (125 452).

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