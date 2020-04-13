Витрати на транспортування пошти за кордон зросли в 2-3 рази, але "Укрпошта" вирішила не підвищувати тарифи, - Смілянський

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Національний поштовий оператор не планує припиняти міжнародні відправлення, а також підвищувати на них тарифи.

Про це повідомив у Facebook генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

""Укрпошта", розуміючи свою важливу роль у забезпеченні експорту для малого та середнього бізнесу, особистих потреб громадян, ухвалила рішення не припиняти відправку з України, а також не змінювати тарифи, попри зростаючі витрати", - заявив він.

Смілянський зазначив, що багато поштових операторів (наприклад, у Канаді, Іспанії, Німеччині, Казахстані, Кореї) закрили прийом експортних відправлень. Багато суттєво скоротили роботу сортувальних центрів і митних пунктів (наприклад, Франція - із 7 до 4 днів).

За його словами, в умовах повного закриття пасажирського авіасполучення в Україні, яке використовувалося для транспортування відправлень, "Укрпошта" запроваджує інші шляхи доставки.

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Йдеться про вантажні рейси Turkish Airlines 4-5 разів на тиждень, транзит "Укрпошти" разом із компанією "Елерон" та AirBaltic з аеропорту "Жуляни", а з 3 квітня - з аеропорту Львова.

"Таким чином, ми забезпечимо регулярне вантажне сполучення для ваших відправлень до Європи та США. Також регулярно вже ходять наземні маршрути до Молдови, Румунії Польщі, Латвії, Естонії Словаччини, Чехії та інших близьких географічно країн", - інформує він.

За словами Смілянського, сьогодні на території України майже немає невідправленої пошти. Завдяки допомозі колег з Нідерландів та авіакомпанії KLM Україна може доставляти кореспонденцію в ключові країни Латинської Америки, Африки та Океанії. Проблемним залишається напрямок Австралії та маленьких острівних держав.

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Гендиректор зазначив, що витрати на транспортування пошти в країну призначення зросли в 2-3 рази, проте "Укрпошта" вирішила не вводити додаткових надбавок за доставку, а також не скасовувати дію програми лояльності для експортерів.

Нагадаємо, з кінця березня "Укрпошта" доставляє у відділення або додому товари із 5600 аптек. Для киян та жителів обласних центрів послуга коштує 35 гривень, для всіх інших українців вона безкоштовна. З 4 квітня державний поштовий оператор надає послугу адресної доставки продуктів першої необхідності.