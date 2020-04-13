Ляшко проінспектує лікарні Київщини, які приймають хворих на коронавірус

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Ляшко проінспектує лікарні Київщини, які приймають хворих на коронавірус

Планується інспекційна поїздка заступника міністра охорони здоров'я, головного санлікаря Віктора Ляшка в медзаклади Київської області

Про це він розповів в інтерв'ю LB, інформує Цензор.НЕТ.

"В Київську - точно поїду. Є проблема з функціонуванням штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Наші бригади, які приїжджали туди, казали, що є певні недоліки в підготовці закладів охорони здоров'я", - сказав Ляшко.

За його словами, ці недоліки потребують швидких рішень від директора Департаменту охорони здоров'я та голови Київської обласної адміністрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна зараз рухається за оптимістичним сценарієм поширення COVID-19: він передбачає до 2% хворого населення, - Ляшко

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я спільно з главами ОДА та НСЗУ визначили 240 медичних закладів на всій території України для госпіталізації першої хвилі пацієнтів з COVID-19.

Міністерство цифрової трансформації запустило online-дашборди з інформацією про забезпеченість медичних закладів у регіонах необхідними ресурсами для прийому хворих на коронавірус.

Коронавірус і карантин
карантин Київська область Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Ali Hasan
Можна багато і довго інспектувати лікарні у яких ви планували звільнити медиків та не виділяли гроші на засоби захисту. Тепер після звільнення значної кількості медиків ви інспектуєте🙄
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13.04.2020 04:11
+4 Ali Hasan
В Україні біля двохсот медиків хворих на короновірус. Хто так все організував?
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13.04.2020 04:17
+3 асфальт
Шо там,зайчик,четыре дня до пика осталось?
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13.04.2020 07:02
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