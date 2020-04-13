Один український воїн загинув, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ біля Тарамчука, Водяного та Кримського, - штаб

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За минулу добу російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил. Противник вів вогонь поблизу сіл Тарамчук, Водяне та Кримське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"На жаль, унаслідок обстрілу 12 квітня Україна втратила одного мужнього захисника, ще один воїн зазнав бойової травми", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в штабі, військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню та дали рішучу відповідь на всі злочинні дії противника.

"Після активного застосування нашими підрозділами штатного озброєння ворог відмовився від подальших провокацій українських підрозділів. Втрати противника уточнюються", - повідомили в пресцентрі ОС.

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Водночас повідомляється, що 13 квітня збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.