2,8 млн осіб у США протестували на наявність коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

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2,8 млн осіб у США протестували на наявність коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

У США на наявність коронавірусу протестували 2,8 мільйона осіб. Позитивний результат підтверджено в 557,3 тисячі випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах усього світу.

Найбільше людей перевірили в Нью-Йорку, який нині став одним зі світових центрів за кількістю випадків і темпами поширення коронавірусу, - майже 461,6 тис. осіб.

Жертвами коронавірусу у США стали понад 22 тис. осіб, тільки в Нью-Йорку загинули 6,9 тис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США від коронавірусу помер українець, - МЗС

Як повідомив раніше головний санлікар України Віктор Ляшко, в Україні всім пацієнтам з пневмонією робитимуть тест на коронавірус.

2,8 млн осіб у США протестували на наявність коронавірусу 01

Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+2 Vitaly Ytsuken
Ну тупые... Вот послушались бы к мнению нашего МинЗдрава и не занимались бы этим нецелесообразным делом!
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13.04.2020 07:36
+2 Irada
То есть надо просто перестать делать тесты и вирус прекратит распространяться? 2,8 млн осіб у США протестували на наявність коронавірусу - Цензор.НЕТ 1345
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13.04.2020 08:03
+1 Senator S 01a656ec
Арбидол против КоронвиРУСа РАБссия разработала очень давно.Еще до Новичка с Полонием
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13.04.2020 08:10
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