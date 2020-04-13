Кількість заражених COVID-19 у Миколаївській області зросла до п'яти осіб

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Кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у Миколаївській області зросла: зареєстровано вже 5 підтверджених випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА.

У відомстві нагадали, що першими захворіли 2 жінки пенсійного віку, мешканки с.Воронівка Вознесенського району. На цей час вони перебувають на стаціонарному лікуванні в КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційний хвороб".

За фактом виявлення цих випадків проведено епідеміологічне розслідування із застосуванням лабораторних методів досліджень, виявлено 3 позитивні результати серед контактних осіб. З них дві особи мешкають у с.Воронівка, одна у м.Вознесенську.

Зазначається, що протиепідемічні заходи в осередку тривають. На цей час проведено визначення розширеного кола контактних у кількості 17 осіб, які потребують термінового лабораторного обстеження.

Також повідомляється, що протягом учорашнього дня по медичну допомогу звернувся 1 пацієнт з підозрою на COVID-19, якого госпіталізовано до КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб".

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"Наразі в інфекційному стаціонарі перебуває 15 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та 2 пацієнти з лабораторно підтвердженим діагнозом "коронавірусна інфекція COVID-19". Ще 3 особи з виявлених контактних із лабораторно підтвердженим діагнозом "коронавірусна інфекція COVID-19" отримують амбулаторне лікування вдома в умовах самоізоляції", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в ОДА, згалом з початку 2020 р. по медичну допомогу звернулися 123 пацієнти з підозрою на захворювання COVID-19, з них 78 пацієнтів госпіталізовано, 45 особам призначено амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.

Лабораторно обстежено на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 118 пацієнтів.

На сьогодні 2 обстежені особи з позитивним результатом, 93 особи мають негативний результат, 14 проб у роботі та 9 осіб в стадії обстеження.

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Також з 7 по 12 квітня 2020 року обстежено методом ПЛР 148 осіб з діагнозом "пневмонія" будь-якої етіології, контактних осіб з підозрілими випадками та осіб, які прибули із-за кордону. З низ 3 особи з позитивним результатом, 67 осіб мають негативний результат, 78 проб у роботі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначили в ОДА, із 16 березня впроваджено облік жителів Миколаївської області, які прибули із-за кордону та різними шляхами повернулися до місця постійного проживання. За ними ведеться медико-санітарне спостереження та контроль щодо дотримання термінів та умов самоізоляції.

Загалом на облік було взято 3063 особи.

Станом на 20:00 12.04.2020 знято з обліку 2069 осіб у зв’язку із завершенням термінів самоізоляції. Ведеться медико-санітарне спостереження за 994 особами.